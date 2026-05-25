El árbitro José Cabero acusó a cuatro jugadores que fueron protagonistas de una pelea tras el clásico en el Claro Arena. También denunció a un kinesiólogo del Cacique.

Este lunes se dio a conocer el informe arbitral del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo que se disputó ayer (domingo) por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique se impuso por 2-1 en su visita al Claro Arena.

El duelo no estuvo exento de polémicas, pues hubo varios episodios de agresiones entre ambos equipos, como el protagonizado por el arquero Vicente Bernedo de la UC con el juvenil Leandro Hernández de los albos tras la primera conquista del cuadro popular.

Pero lo peor sucedió tras el pitazo final, pues el árbitro José Cabero consignó en su informe una riña en la que hubo golpes, empujones y agresiones de todo tipo.

“Al término del partido se originó una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos. observándose conducta violentas, consistentes en golpes de puño, empujones, y agresiones mutuas entre diversos participantes, alternando gravemente el orden y el normal desarrollo del cierre del encuentro”, comenzó exponiendo.

Seguido, dio los nombres de los futbolistas involucrados, dos de cada equipo: “Se identifica a los siguientes jugadores involucrados directamente en los incidentes. En Universidad Católica: Vicente Bernedo y Daniel González. Mientras que en Colo Colo: Joaquín Sosa y Javier Méndez”.

“Los jugadores antes individualizados participaron activamente en la confrontación, intercambiando golpes con adversarios y manteniendo conductas violentas de manera recíproca, siendo necesaria la intervención de ambos cuerpos técnicos y personal de apoyo para controlar la situación”, completó el juez.

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Además, Cabero incluyó en los denunciados al kinesiólogo Javier Díaz Ferrada de Colo Colo, que también tuvo una participación activa en los altercados.

“Se deja constancia que durante los incidentes ingfresó al terreno de juego un kinesiólogo de Colo Colo, señor Javier Díaz Ferrada, quien se encontraba registrado en la planilla de partido. Dicha persona participó activamente en los hechos, observándose de manera desafiante y prepotente, además de lanzar agua desde una botella hacia el sector donde se dessarrollaba la confrontación, conducta que contribuyó a incrementar el nivel de tensión entre ambos equipos e intensificar los incidentes colectivos ocurridos en el terreno de juego”, concluyó el colegiado.

Todos estos nombres fueron informados, pero no se les mostró la tarjeta roja, por lo que serán citados mañana (martes) al Tribunal de Disciplina en la ANFP.

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Acá el informe de José Cabero con los detalles de los incidentes tras el clásico de ayer.

Los jugadores identificados que serán citados al Tribunal son los siguientes:

Vicente Bernedo (UC)

Daniel González (UC)

Joaquín Sosa (CC)

Javier Méndez (CC)@ESPNChile pic.twitter.com/kWzGHkBnLS — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) May 25, 2026

En síntesis