El delantero de Colo Colo, Javier Correa le dejó este ácido mensaje a este jugador en la U. Católica.

Colo Colo logró un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ vencieron en condición de visitante por 2-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena, sumando tres puntos claves en lo que es la lucha por el título.

Tras lo que fue este caldeado encuentro, el delantero del ‘Cacique’, Javier Correa conversó con TNT Sports después del encuentro en el programa ‘Todos Somos Técnicos’, en el que le dejó un claro mensaje a un jugador de la UC: Jhojan Valencia.

“El que me fue a buscar fue (Jhojan) Valencia, yo no sé, en el primer gol me fue a buscar y le dije ‘si ustedes también nos ganaron a nosotros y festejaron ¿por qué nosotros no podemos?”, partió señalando Correa.

Agregando a esto, el goleador del ‘Cacique’ manifestó que cuando él junto a sus compañeros cayeron ante la UC en los duelos anteriores, se bancaron de buena forma la derrota, algo que no vio de forma recíproca en lo que fue este último clásico.

Correa y su mensaje a Valencia | Foto: Photosport

“Es de hombres también decir ‘nos ganaron bien o mal, pero nos ganaron’, yo cuando perdí en el Monumental me fuí a mi casa, enojado y triste, pero no dije nada, me fui calladito y no busque a nadie”, declara.

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Concluyendo, Correa volvió a lanzar duros dardos al plantel de la Universidad Católica y puntualmente a Jhojan Valencia, por aguantar lo que fue la derrota en el clásico, en la que además indicó que si tiene algún problema con él aparte del fútbol, lo pueden contactar por teléfono.

“Creo que eso hay que cambiarlo y saber perder, es ley del fútbol, puedes perder ganar o empatar, después yo no lo diré nada si me gana, me tocó perder en el Santa Laura y en el Monumental y no le dije nada a ninguno. Hay que saber perder, yo sé perder, pero después bancatela amigo, sino después hablamos por celular, si el problema es otro y nos buscamos, pero ahí hay que aguantársela”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo venció como visitante por 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena.

venció como visitante por 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena. El delantero del ‘Cacique’, Javier Correa , criticó al jugador Jhojan Valencia por no saber perder.

, criticó al jugador Jhojan Valencia por no saber perder. El atacante recordó las anteriores derrotas de su club en el Santa Laura y el Monumental.