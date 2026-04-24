El presente de Brayan Cortés en Argentinos Juniors dentro de la cancha es positivo. El exarquero de Colo Colo se ha consolidado como titular indiscutido bajo la dirección técnica de Nicolás Diez, respondiendo con buenas actuaciones en el arco del “Bicho”.

Sin embargo, fuera del terreno de juego el panorama sería muy distinto. En medio del debate por el arco albo, el periodista Jorge “Coke” Hevia encendió las alarmas en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, al revelar una delicada situación económica que estaría atravesando el iquiqueño.

“Atento… Brayan Cortés de buen paso por el fútbol argentino, no le pagan hace tres meses”, aseguró el comunicador, generando inmediata sorpresa en el panel.

La información incluso impactó a Nicolás Peric, con pasado en Argentinos Juniors, quien reaccionó en vivo: “¿En el Bicho no pagan?”. La respuesta de Hevia fue tajante: “Hace tres meses”, a lo que Peric remató con inquietud: “Ufff, eso sí que está raro”.

¿Qué tan viable es el regreso de Cortés a Colo Colo?

En ese mismo contexto, Hevia agregó un dato que no pasó desapercibido: Blanco y Negro ya estaría al tanto de la situación económica que vive el arquero en Argentina.

“Blanco y Negro ya sabe de la situación económica en Argentina. No es que lo vayan a traer, pero tampoco lo descarten”, afirmó el periodista, dejando abierta una eventual —aunque lejana— opción de retorno al Monumental.

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Jorge “Coke” Hevia deja abierta la puerta para un posible regreso de Brayan Cortés a Colo Colo (Foto: Photosport)

Eso sí, también llamó a la cautela al momento de proyectar un regreso, recordando los conflictos previos en su salida: “Tú sabes que hay matrimonios que se tiraron los platos por la cabeza y después se casan de nuevo”, lanzó, graficando lo complejo del escenario.

Por ahora, Cortés sigue enfocado en su presente deportivo en Argentina, pero su situación contractual genera preocupación y podría abrir un nuevo capítulo en su carrera… tal vez, de regreso en Macul.

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DATOS CLAVE

El arquero Brayan Cortés registra una deuda salarial de tres meses en Argentinos Juniors.

Blanco y Negro ya conoce la situación económica del portero en el club argentino.

El periodista Jorge Hevia reveló la crisis financiera que afecta al exjugador de Colo Colo.