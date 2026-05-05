¿Vuelve a Chile? Luciano Cabral no seguiría en Independiente y ya asoma un posible destino

El mercado de pases en el fútbol argentino comienza a moverse con fuerza de cara al segundo semestre, y uno de los nombres que empieza a generar ruido es el del chileno Luciano Cabral.

El mediocampista ofensivo llegó desde Coquimbo Unido a Independiente con la expectativa de transformarse en un jugador determinante, pero su paso por el “Rojo” no ha logrado consolidarse como se proyectaba.

A lo largo de la temporada, el volante ha alternado titularidades con suplencias, sin conseguir la regularidad ni el protagonismo esperadoni el protagonismo esperado de la mano de Gustavo Quinteros, quien se ha decantado por Ignacio Malcorra y Lautaro Millán.

Ese contexto ha terminado por instalar dudas en torno a su continuidad, especialmente pensando en la reestructuración que podría encarar el club de Avellaneda en el próximo mercado.

Argentinos Juniors iría a la carga por Luciano Cabral

Según información del periodista Nelson Lafit, ya habría un equipo que puso sus ojos en el volante de 31 años: Argentinos Juniors.

“Luciano Cabral no seguiría en Independiente a partir del segundo semestre. Desde Argentinos Juniors buscan que el chileno nacionalizado vuelva al club”, informó el comunicador a través de su cuenta de X (Ex Twitter).

Publicidad

Luciano Cabral alcanzó a disputar 59 partidos con Argetinos Juniors y convirtió 4 tantos | FOTO: Archivo

El técnico Nicolás Diez vería en Cabral una opción interesante para reforzar su plantel, considerando que en su anterior etapa logró mostrar un nivel que lo posicionó como una de las piezas destacadas del “Bicho”.

En resumen…

Luciano Cabral no seguiría en Independiente en el segundo semestre y Argentinos Juniors ya aparece como principal candidato para quedarse con sus servicios.