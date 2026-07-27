Tito Awad se derrite por figura de U. de Chile tras vencer a Audax Italiano: “Es vital”

El periodista aplaudió el retorno a las canchas de Charles Aránguiz, que dijo presente en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Universidad de Chile regresó a la acción y qué manera de hacerlo: tuvo un emocionante triunfo 2-1 sobre Audax Italiano por la Liga de Primera. El cuadro estudiantil evidenció dudas, pero alcanzó tres puntos de oro.

Ello generó la reacción de Héctor “Tito” Awad, que en La Magia Azul analizó el duelo y festejó el retorno de una figura. Para él, su aporte en el gramado de juego es irremplazable.

¿A quién mencionó? Alabó a Charles Aránguiz. Si bien el volante no fue titular en la victoria en La Florida, tuvo un rol fundamental en el cierre del compromiso. Ingresó en el minuto 64.

“La U no ha mejorado en nada. Mejoró en algo que hizo más de un gol y no le hicieron más de un gol. Simplemente aprendió a ganar”, comenzó señalando el comunicador.

“El partido no fue bueno, no fue entretenido, no tuvo vértigo, pero quedaron los tres puntos. Solo con la presencia de Charles Aránguiz mejoró en el mediocampo. En ese sentido, es vital“, agregó.

Charles Aránguiz volvió a las canchas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

La fe de Tito Awad en Universidad de Chile

Finalmente y a pesar de sus cuestionamientos al equipo de Fernando Gago, el rostro de TV no ocultó su alegría. Para él, hay que ser prágmaticos en la lucha por el título.

“Yo sé que soy amante del buen fútbol, pero a veces en la tabla de posiciones valen más los tres puntos que el buen fútbol. Así que feliz con el triunfo de la U”, concluyó.