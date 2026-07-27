Club chileno de Primera División sufre robo: “Provocaron daños en distintas dependencias”

Audax Italiano fue víctima de la sustracción de diversos elementos en su complejo deportivo. La dirigencia tomó medidas.

El fútbol chileno no escapa de las problemáticas sociales y ello quedó demostrado con un club de la Liga de Primera: sufrió el lamentable robo de parte de sus pertenencias.

Según información de Tano Noticias, ese es el caso de Audax Italiano. Los funcionarios de la escuadra itálica se encontraron con un frustrante escenario en el complejo Ciudad de Campeones.

¿Cuándo ocurrió? El 21 de julio, pero ello recién fue reportado seis días después. No se entregó un avalúo de la pérdida del elenco de La Florida: el hecho generó repercusión en la institución.

“Desde el recinto fueron sustraídas diversas especies de propiedad del club, entre ellas balones profesionales, indumentaria de entrenamiento y un televisor”, indicó el medio.

En dicha línea, agregó: “Además del robo, los responsables provocaron daños en distintas dependencias, afectando oficinas y otras instalaciones al interior del recinto“.

Audax Italiano fue víctima de la delincuencia. (Imagen: Photosport)

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Club de Primera División sufre robo: Audax Italiano reacciona

Finalmente, la publicación revela que la cúpula dirigencial tuvo que actuar inmediatamente ante el suceso. No quieren volver a pasar por la misma pesadilla en el futuro.

“Tras lo ocurrido, Audax Italiano implementó medidas adicionales de seguridad en Ciudad de Campeones, reforzando los controles de acceso y otras acciones preventivas con el objetivo de resguardar las instalaciones”, cerró el sitio.