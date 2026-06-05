El entrenador de Colo Colo habló en la previa del partido ante Huachipato, al que podría llegar eliminado en la Copa de la Liga.

En Colo Colo están muy pendientes al partido de la noche entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido, por la sexta fecha del Grupo A en la Copa de la Liga 2026, donde los albos esperan un tropiezo del Pirata para seguir con vida.

El Cacique visita a Huachipato el domingo, pero si este viernes los aurinegros salen victoriosos de la Región del Biobío, llegarán eliminados a su partido contra los Acereros.

Por lo mismo, el entrenador Fernando Ortiz se aferra a un milagro para poder seguir avanzando en este emergente torneo del fútbol chileno, tal como lo analizó esta jornada en conferencia de prensa. Aunque de quedar fuera no lo consideraría fracaso, según sus palabras.

“Quedar eliminado de una competencia, lo cual los objetivos eran claros, pasar fase por fase, para nosotros sería no alcanzar los objetivos. Después llamar una situación de fracaso por lo que se viene haciendo, no lo veo de esa manera. Pero sí quedar eliminados, sabemos que será algo que no está en nosotros poder quedar afuera, pero esto es fútbol. Esperemos que hoy salga un resultado positivo para tener luego la posibilidad nuestra de clasificar”, comenzó respondiendo.

Respecto a cómo afrontarán el último partido, si es que llegan sin posibilidades de avanzar, comentó: “Somos una institución donde salimos a buscar el resultado y trataremos de ganar por la imagen del club y para terminar bien en esta copa, dependiendo del resultado de hoy”.

“Todos los jugadores son profesionales, yo no mido si quedo afuera o tengo la posibilidad de pasar a semifinal. Ellos tienen que estar preparados para cuando el técnico decida jugar”, completó el Tano Ortiz.

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El arquero que atajará en Colo Colo

En la instancia, el técnico argentino también adelantó que el arquero titular será Eduardo Villanueva, pues Gabriel Maureira se encuentra junto a La Roja Sub 20.

“Va a atajar Edu, va a tener la chance de todo el trabajo que viene haciendo durante la lesión de Fer, creo que se lo merece y va a tener la posibilidad de estar en el arco de Colo Colo”, finalizó.

Fernando Ortiz en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Captura)

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Huachipato?

El partido entre Huachipato y Colo Colo se disputa el domingo 7 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato-CAP de Talcahuano. La transmisión televisiva será a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

En síntesis