Director de Blanco y Negro estalla tras dura sanción de 4 fechas a Javier Correa: “El mensaje es claro”

Nicolás Monckeberg, director de ByN, explotó tras la dura sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP a Javier Correa.

Javier Correa estaba a la espera de una sanción -o no- por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras sus dichos en contra del árbitro Nicolás Gamboa, a quien acusó de sistemáticamente querer perjudicar a Colo Colo.

Si bien el delantero se retractó a los pocos días y subió un video pidiendo disculpas, la situación no quedó ahí: el día de ayer se conoció la sanción y el trasandino recibió 4 partidos que deberá cumplir en la Liga de Primera.

Javier Correa recibió lapidaria sanción. | Foto: Photosport

Esta sanción hizo explotar a Nicolás Monckeberg, director de Blanco y Negro: “Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplificador, es un castigo selectivo. A otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen 4 fechas. El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara”, expuso en X.

El ex político chileno va un paso más allá y asegura que lo sucedido configura un acto de persecución: “El problema no es la sanción a Correa. El problema es la doble vara. Cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser persecución”.

Lo cierto es que, en principio, Javier Correa se perdería los primeros 4 partidos de la segunda rueda de la Liga de Primera con el Cacique, pero el jugador puede apelar para rebajar o hacer que esa sanción quede en nada.

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En síntesis

El Tribunal de Disciplina sancionó a Javier Correa con 4 partidos de suspensión.

El árbitro Nicolás Gamboa fue acusado por el delantero de perjudicar a Colo Colo.

El director Nicolás Monckeberg criticó la sanción en X calificándola de castigo selectivo