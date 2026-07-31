Mientras que Colo Colo sigue buscando abrochar a algún fichaje en este mercado de invierno, apareció el nombre de un goleador.

Colo Colo todavía no ha podido cerrar ningún fichaje en este mercado de invierno, donde todos los esfuerzos han ido hacia el arquero Vozinha, quien supuestamente había aceptado la propuesta del Cacique.

Mientras que en el Estadio Monumental han hecho todos los intentos por la revelación del Mundial 2026, se les fue la opción de repatriar al extremo Jordhy Thompson y también se está alejando la posibilidad del volante nacional Diego Valdés, que era la prioridad para el entrenador Fernando Ortiz.

En medio de todo aquello, desde Argentina advirtieron lo que ha ocurrido con la ventana de pases del cuadro popular y vieron una posibilidad para meter a un jugador de los suyos.

El argentino que fue ofrecido a Colo Colo

Se trata del delantero Maximiliano Salas que pertenece a River Plate, pero no está en los planes del entrenador Eduardo ‘Chacho’ Coudet para este segundo semestre.

Así lo reveló este viernes el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN: “Sonó el teléfono y el nombre que fue ofrecido, delantero que pertenece a River Plate y que fue desechado para esta temporada: Maximiliano Salas”.

Esta sería más bien una oportunidad de mercado, ya que ni el Tano Ortiz ni la dirigencia de Blanco y Negro habían propuesto sumar a un nuevo centrodelantero, considerando que tienen en el plantel a Javier Correa, Maximiliano Romero, más los juveniles Yastin Cuevas y Felipe Raipán.

Publicidad

Maximiliano Salas habría sido ofrecido a Colo Colo. (Foto: Edilzon Gamez/Getty Images)

Cabe recordar que Maxi Salas conoce muy bien el fútbol chileno, donde la rompió en O’Higgins (2018-2019) y luego en Palestino (2022-2023).

A mediados de 2025 pasó de Racing de Avellaneda a River Plate. En su primera temporada con el Millonario disputó 37 partidos, anotó siete goles y dio dos asistencias.

Publicidad

En síntesis