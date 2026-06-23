Gonzalo Fouillioux destaca a punto alto de Colo Colo en el primer semestre: “Es un gran mérito”

El periodista de TST en TNT Sports hace una especial mención para alguien que la pasó mal en el primer semestre de Colo Colo.

Colo Colo no tiene descanso por estos días y trabaja en el Estadio Monumental pensando en la Copa Chile, toda vez que el conjunto albo enfrenta a O’Higgins de Rancagua este jueves en el recinto de Pedreros.

De manera sorpresiva, Fernando Ortiz fue invitado al panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports y habló de todo, donde se hizo énfasis en el rocoso inicio de temporada que tuvo el Cacique este año.

Gonzalo Fouillioux, periodista de TST en TNT Sports, destacó la capacidad del DT para sobreponerse a la adversidad: “Es un gran mérito, una gran virtud. No recuerdo… debe haber pocos casos de jugadores y/o entrenadores que iniciaron muy mal, con muchas críticas y gente en contra y que revirtiera ese mal momento”

Ortiz dio vuelta los malos resultados en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Eso pasa poco. No es lo mismo que te pase en un equipo con poco ruido a que te pase en el con mayor exposición de Chile, que es Colo Colo”, complementó sobre lo que está haciendo Fernando Ortiz en el Cacique.

Lo cierto es que Fernando Ortiz tuvo un inicio de temporada para el olvido, donde cayó ante Deportes Limache en el debut de la Liga de Primera y después ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

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Ahora, la vida le sonríe al DT: Colo Colo marcha puntero en la Liga de Primera y debutó con un buen triunfo en la Copa Chile para empezar a cimentar la clasificación a la siguiente ronda del tradicional certamen criollo.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a O’Higgins este jueves en el Estadio Monumental por Copa Chile.

El DT Fernando Ortiz debutó perdiendo ante Deportes Limache y Universidad de Chile.

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