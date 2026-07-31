Nicolás Peric apuesta por la venta de esta figura de Universidad de Chile: “Un golazo”

El comentarista se inclinó por la partida de Javier Altamirano, que está en la mira de Liga Deportiva Universitaria.

Universidad de Chile no ha dado por cerrado su mercado de fichajes. Es por ello que hay diversos rumores que involucran a figuras del conjunto estudiantil: uno de ellos fue abordado por Nicolás Peric.

¿Qué pasó? En los micrófonos de Radio Pauta, el comentarista deportivo se refirió a la posible partida de Javier Altamirano rumbo a Ecuador: le entregó el visto bueno al movimiento.

Para el retirado portero, el zurdo de 26 años debe buscar un nuevo destino en este período de transferencias. Está en la mira de Liga Deportiva Universitaria de Gustavo Álvarez.

“Ya, perfecto. Otro golazo. Yo lo vendo, porque en la forma de juego de Fernando Gago no calza“, comenzó señalando sobre el mediocampista de Universidad de Chile.

En dicha línea sobre su rendimiento en la escuadra universitaria, el panelista agregó: “En lo absoluto, nada mal, pero Vitinha no es un mal jugador y en la Selección de Portugal no existe“.

Nicolás Peric se la juega por la salida de Javier Altamirano de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Javier Altamirano continúa en Universidad de Chile

Cabe consignar que Fernando Gago descartó ofertas por los servicios del seleccionado nacional. Pese a los trascendidos, sigue entrenando en el Centro Deportivo Azul.

“A todos los futbolistas que están hoy en el plantel yo los necesito. Y acá al club no ha llegado ninguna oferta, entonces son jugadores del plantel“, indicó en conferencia de prensa.