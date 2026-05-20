El entrenador de Colo Colo recibió una fecha de suspensión y se perderá uno de los partidos más importantes en lo que va del año.

En Colo Colo recibieron una pésima noticia tras la última audiencia del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), pues se confirmó la sanción al entrenador Fernando Ortiz.

El técnico argentino recibió la tarjeta roja en el penúltimo partido del Cacique por el Grupo A de la Copa de la Liga, en la derrota por 1-0 ante Coquimbo Unido el pasado miércoles 13 de mayo en la Cuarta Región.

El árbitro Gastón Philippe tomó aquella decisión luego del pitazo final, por los reiterados reclamos del ex DT del Santos Laguna.

Ante aquello, se esperaba que el Tano Ortiz se perdiera el último partido de la fase de grupos de este torneo, contra Huachipato el 7 de junio, lo que fue confirmado en la noche del martes.

El Tribunal oficializó un partido de castigo para el estratega de 48 años, quien se perderá este duelo decisivo, donde los albos apelan al milagro para clasificar a semifinales en la Copa de la Liga.