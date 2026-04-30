La remodelación del Estadio Monumental comienza a tomar forma en Colo Colo y ya hay decisiones clave sobre la mesa. La dirigencia de Blanco y Negro aprobó de manera unánime a Playfly Sports como la encargada de gestionar el naming rights del nuevo recinto, un paso fundamental para financiar el ambicioso proyecto en Macul.

Sin embargo, más allá de la modernización del estadio, una de las grandes interrogantes era dónde jugaría el “Cacique” durante las obras. Y esa duda ya comienza a aclararse tras las declaraciones del presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, quien detalló el plan para no perder la localía.

El plan de Colo Colo: ¿Dónde será local el “Cacique”?

La prioridad del club es clara: seguir jugando en el Estadio Monumental el mayor tiempo posible, incluso en medio de las obras. Aníbal Mosa explicó que tomarán como referencia el modelo utilizado por River Plate, que remodeló gran parte de su estadio sin dejar de ser local.

La idea es intervenir el recinto por sectores. Por ejemplo, mientras se trabaja en Océano, se mantendrán habilitadas Cordillera y las galerías, y viceversa. Esto permitiría que el equipo siga jugando en casa, aunque con un aforo reducido que podría variar entre 7 mil y 20 mil espectadores.

En Colo Colo comienzan a proyectarse de cara a la remodelación de la “Nueva Ruca” (Foto: Javier Torres)

“El objetivo es aguantar hasta el último día”, aseguran desde la dirigencia. Incluso, no descartan jugar con capacidad mínima con tal de no salir de Macul, entendiendo la importancia que tiene la localía en el rendimiento deportivo.

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El Nacional como plan B

Eso sí, también existe un plan B. En caso de que las obras obliguen a abandonar el recinto, la principal alternativa será el Estadio Nacional, que ya ha sido utilizado por el club en otras instancias. La idea sería arrendarlo de manera puntual, tal como ocurrió en compromisos anteriores.

Por ahora, en Colo Colo apuestan por resistir en casa lo máximo posible, en medio de una remodelación que promete cambiar por completo la cara del Monumental y mantiene a toda la hinchada alba expectante.

DATOS CLAVE

Playfly Sports gestionará el naming rights del Monumental tras aprobación de Blanco y Negro.

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Colo Colo mantendría su localía durante obras con aforo entre 7.000 y 20.000 espectadores.