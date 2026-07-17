El segundo torneo más importante del Viejo Continente recordó uno de los mejores goles en la carrera de Matías Fernández.

La UEFA Europa League sorprendió a todos los hinchas chilenos recordando un golazo de Matías Fernández, el que se ha viralizado en otras oportunidades y que es parte de las jugadas inolvidables del ídolo de Colo Colo en el Viejo Continente.

Se trata del gol que Matigol convirtió para el Sporting de Lisboa ante Everton de Inlgaterra en los dieciseisavos de final de la UEL en la temporada 2009/2010, que abrochó la clasificación del equipo portugués a la siguiente ronda.

El chileno la rompió con un amague que genera dudas en si fue intencional o le salió de casualidad, dejando pagando al defensa inglés Phil Jagielka y luego sacándose por encima al portero estadounidense Tim Howard, para definir con el arco sin resistencia.

El escenario de este partido fue el Estadio José Alvalade, la segunda casa de Fernández en Europa tras su paso por el Villarreal.

En la publicación de la Europa League, al video le agregaron la siguiente descripción: “Uno de los finales más locos que jamás verás”.

Mira el VIDEO a continuación:

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Cabe recordar que en ese entonces Matías Fernández tenía 23 años y hace poco había clasificado con la Selección Chilena al Mundial de Sudáfrica 2010.

Aquel partido fue el jueves 25 de febrero del 2010, dos días antes que nuestro país fuera afectado por el terremoto del 27/F.

En síntesis

Matías Fernández marcó para el Sporting ante Everton en la UEL 2009/2010.

marcó para el Sporting ante Everton en la UEL 2009/2010. 25 de febrero del 2010 se jugó el partido en el Estadio José Alvalade.

se jugó el partido en el Estadio José Alvalade. Phil Jagielka y Tim Howard fueron los rivales superados en el gol.