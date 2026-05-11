En el Cacique tendrán que cumplir con un acuerdo que asumieron a inicios de temporada, cuando concretaron el fichaje de este cuestionado refuerzo.

En Colo Colo todo es optimismo tras la victoria sobre Deportes Concepción que los tiene ad portas de clasificar a semifinales de la Copa de la Liga y además, son los exclusivos líderes de la Liga de Primera 2026.

En medio de este gran presente del cuadro popular, emergió una información sobre un pago que tendría que realizar Blanco y Negro por parte del pase de uno de los refuerzos que arribaron esta temporada.

Se trata del defensa uruguayo Javier Méndez, quien pese a su poca participación esta campaña, tiene contrato vigente hasta 2027. En el negocio con Peñarol, se habría incluido una compra obligatoria que deberá ser cancelada pronto.

Así lo dio a conocer este lunes el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN: “Entiendo que Colo Colo está muy pronto a comprar una parte de la carta, un porcentaje de la carta de Javier Méndez, que está establecido en el acuerdo con la gente de Peñarol”.

“Tiene que ver con una cantidad de minutos en cancha y eso es prácticamente un porcentaje obligatorio que tiene que desembolsar Colo Colo”, completó el reportero.

Javier Méndez solo ha sumado minutos en cinco partidos. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Publicidad

Esta situación genera dudas en el entorno del Cacique, pues el zaguero de 31 años solo suma 142 minutos, divididos en cinco partidos.

Desde que llegó no ha podido ganarse el puesto de titular y el entrenador Fernando Ortiz prefiere a otros nombres, como Jonathan Villagra, Joaquín Sosa e incluso Erick Wiemberg.

En síntesis

Colo Colo deberá comprar un porcentaje del pase del defensa uruguayo Javier Méndez .

deberá comprar un porcentaje del pase del defensa uruguayo . El acuerdo con Peñarol exige la compra obligatoria tras cumplir una cuota de minutos .

exige la compra obligatoria tras cumplir una cuota de . Javier Méndez registra solo 142 minutos jugados en cinco partidos durante esta campaña.