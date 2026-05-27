El potente llamado de atención de Fabián Hormazábal en la U tras alejarse del líder Colo Colo: “No podemos…”

El lateral azul habló desde el Centro Deportivo Azul y reconoció la urgencia de volver a ganar en la Liga de Primera 2026.

Universidad de Chile atraviesa un delicado momento deportivo en la Liga de Primera 2026. El cuadro azul viene de sufrir una dura caída ante Cobresal, resultado que volvió a encender las alarmas entre los hinchas debido al irregular rendimiento mostrado por el equipo dirigido por Fernando Gago en las últimas fechas.

Además, la reprogramación del encuentro ante O’Higgins provocó que el Romántico Viajero mire desde lejos al líder Colo Colo, que actualmente les sacó 13 puntos en la tabla de posiciones.

La preocupación comienza a crecer en el entorno azul, especialmente porque el próximo compromiso ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional aparece como una obligación para volver a meterse en la pelea y recuperar tranquilidad.

Fabián Hormazábal y la diferencia de puntos de la U con Colo Colo

En ese contexto, Fabián Hormazábal enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa desde el Centro Deportivo Azul (CDA) y realizó un potente llamado de atención tras el complicado presente del Chuncho.

“Estamos conscientes que no podemos perder más puntos y desde el partido ante Deportes Concepción intentaremos darles buenas noticias, alegrías para que todo vaya más tranquilo”, afirmó el lateral derecho.

La U quiere quedarse con los tres puntos ante el León de Collao | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Publicidad

“Estamos tranquilos sabiendo que no podemos perder más puntos y empezar a sumar de a tres unidades en el próximo partido”, agregó.

Lo cierto es que nueva pérdida de puntos podría aumentar aún más la distancia con el Popular y profundizar las dudas sobre el rendimiento mostrado por el equipo de Gago.

En resumen…

Fabián Hormazábal abordó el complejo presente de Universidad de Chile tras la derrota ante Cobresal y reconoció que el equipo ya no puede seguir dejando puntos en el camino.

Publicidad