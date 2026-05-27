Durante la promulgación de la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas, el presidente se refirió al histórico sueño de los clubes que aún no cuentan con estadio propio.

El sueño del estadio propio ha acompañado durante décadas a Universidad de Chile. Distintas dirigencias, proyectos y campañas políticas han prometido avances concretos, aunque hasta ahora el Romántico Viajero continúa ejerciendo su localía en el Estadio Nacional.

Sin embargo, durante los últimos días el tema volvió a instalarse con fuerza en el entorno azul. ¿La razón? El alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, reconocido hincha del Romántico Viajero, manifestó públicamente su disposición a recibir un eventual proyecto del estadio del Chuncho en su comuna.

Las declaraciones del jefe comunal rápidamente despertaron la ilusión de los fanáticos de la U, quienes nuevamente comenzaron a debatir sobre la posibilidad real de concretar uno de los grandes anhelos históricos de la institución.

José Antonio Kast revive el sueño del estadio de la U

En ese contexto, el presidente José Antonio Kast durante la promulgación de la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas también abordó públicamente la necesidad de que los clubes del fútbol chileno cuenten con infraestructura propia.

“Queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones. Si hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse. Uno va de repente a otros países y hay centros deportivos que no solamente son para el club, sino para la nación entera”, afirmó.

El Mandatario incluso llamó a distintas autoridades a trabajar directamente en proyectos de este tipo. “Bueno, trabajemos en eso también, ministra (Natalia Ducó), ministro (José García Ruminot). Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio… para que no sean un meme”, lanzó.

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El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, encabezó la promulgacion de la Ley de Sociedades Anonimas Deportivas | FOTO: Dragomir Yankovic/Aton Chile

Finalmente, Kast cerró con una frase que rápidamente comenzó a viralizarse entre los hinchas azules y el mundo político. “Que no sea más parte de la campaña política”, sentenció.

En resumen…

José Antonio Kast abordó la necesidad de que los clubes chilenos cuenten con estadios propios y dejó un potente guiño a Universidad de Chile. El Mandatario aseguró que trabajarán para impulsar recintos deportivos y lanzó una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas azules.