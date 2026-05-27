Uno de los refuerzos de Colo Colo habló este miércoles en conferencia de prensa, refiriéndose a su presente y el gran momento del equipo.

Este miércoles hubo atención de prensa en el Estadio Monumental, la primera tras el triunfo de Colo Colo por 2-1 sobre Universidad Católica en el clásico, donde el Cacique extendió su ventaja de ocho puntos como líder de la Liga de Primera.

Quien habló con los medios esta jornada fue el atacante Lautaro Pastrán, que es uno de los refuerzos de esta temporada, pero que no ha tenido mucha participación en el equipo que dirige Fernando Ortiz.

Pese a aquello, el argentino nacionalizado chileno es optimista por el gran momento del cuadro popular y confía que tendrá más oportunidades.

“He tenido buenos momentos, pero yo siempre soy exigente conmigo mismo y obviamente sé que no estoy contento, porque sé que puedo dar más, me entreno diariamente para alcanzar mi mejor versión. Estoy tranquilo, entrenando día a día y sé que en un momento voy a jugar, así como entro puedo cambiar un partido, pueden pasar muchas cosas en el fútbol, pero esto es largo. Estoy feliz proque como equipo estamos muy bien y hay que seguir así”, comenzó diciendo.

Respecto al liderato indiscutido de Colo Colo y las serias posibilidades al título, el ex Liga de Quito intentó mantener la mesura ante la prensa, pues todavía queda toda la segunda rueda del torneo.

“Es muy pronto para mí decir que vamos a campeonar, es muy pronto, todavía no termina la primera rueda. Pero hay que ir partido a partido, siendo sobre todo exigentes con nosotros mismos. Y si en el camino van cayendo los demás equipos y nosotros vamos ganando, obviamente vamos a salir campeones. Pero falta, hay que seguir humildes, no hemos logrado nada, falta mucho”, indicó.

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Los fichajes de invierno

Finalmente, fue consultado por cómo se toma las noticias de posibles fichajes que haga Colo Colo en el mercado de invierno, pues podría aumentar su competencia.

“Yo lo recibo de la mejor manera si vienen jugadores a sumar, obviamente que el club y nosotros necesitamos también más competencia. Todo jugador que venga a sumar para poder todos a dfinal de año abrazarnos y salir campeones, buenísimo”, concluyó el jugador de 23 años.

Lautaro Pastrán se toma con mesura el gran presente de Colo Colo. (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

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¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será de visita ante Deportes La Serena el próximo sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada, por la fecha 14 de la Liga de Primera.

En síntesis