Uno que supo defender el arco de Colo Colo dio a conocer su opinión de lo sucedido con el juvenil tras la goleada sufrida en Coquimbo.

El domingo Colo Colo sufrió su derrota más dura en lo que va de la Liga de Primera 2026, al caer por 5-2 en su visita a Coquimbo Unido por la fecha 24, donde varios apuntaron al desempeño del joven arquero Gabriel Maureira.

El juvenil de 19 años que había recibido toda la confianza del entrenador Fernando Ortiz tuvo su jornada más compleja bajo los tres palos, donde muchos han empezado a cuestionar su titularidad.

En medio de todo aquello, un exarquero de Colo Colo dio su opinión a BOLAVIP respecto a lo que debería pasar con el canterano. Se trata de Óscar Wirth, quien hizo un llamado de atención, pero también le mandó un consejo a Maureira.

“Una persona joven que viene dando unos pasos de buena manera, en algún momento se va a encontrar con algún imponderable y estos imponderables son los que realmente te permiten crecer. Si tú realmente te das cuenta de lo que ha pasado y te manejas bien, porque si empiezas a echarle la culpa a todo el mundo y tú no te haces cargo de nada, entonces la posibilidad que te vuelva a suceder esto, está a la vuelta de la esquina”, comentó el mundialista en España 1982.

Respecto a si el Tano Ortiz debe mantenerlo como titular, Wirth prefirió alentar a la promesa alba: “Puede ser, porque el entrenador a lo mejor ya conversó con él y le ha dicho: ‘sabes qué vas a jugar este partido y el otro partido te voy a cambiar’. Quizás ya se lo dijo, uno no sabe. Efectivamente cuando a a ti te va mal, el sacarte… si él es una persona luchadora, una persona que quiere realmente pasar al otro nivel, el que lo saquen va a ser el impulso que va a tener para colocarle más todavía y cuando vuelva va a volver con todo y bien”.

Gabriel Maureira tuvo una compleja tarde en Coquimbo. (Foto: Hernán Contreras/Photosport)

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El llamado de atención a Gabriel Maureira

Pero al cierre, quien jugó en el Cacique en 1979, hizo el llamado a ser consciente de la oportunidad y que en el cuadro popular hay que responder.

“El arco es así, tú no puedes llegar y mandarte errores a cada rato. O sino el técnico dice chuta, quedo expuesto que en cualquier minuto hasta jugando en mi casa me vuelen las plumas”, completó Wirth.