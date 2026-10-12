El presidente de Blanco y Negro se refirió brevemente al futuro del arquero caboverdiano tras dura derrota de Colo Colo.

Una jornada decepcionante tuvo Colo Colo el domingo en su visita a Coquimbo Unido, donde el Cacique fue goleado por 5-2 por el vigente campeón de la Liga de Primera 2026.

Los albos empezaron a sentir la presión de la recta final, pues están perdiendo la amplia ventaja que los tenía como cómodos líderes del torneo.

En medio de lo ocurrido en la Cuarta Región, habló con los medios de comunicación el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, que se refirió brevemente a algunos temas de interés del hincha albo.

Entre ellos, lo que ocurrirá con el arquero Vozinha, que ayer fue suplente y no estaría en los planes del club para el próximo año.

La decisión de Colo Colo con Vozinha

Respecto a aquello, el timonel albo mantuvo la postura que todas estas decisiones se tomarán al término de la temporada, como todos los contratos que deben ser revisados, incluyendo al capitán Arturo Vidal y el entrenador Fernando Ortiz.

“Nada, nada. No vamos a dar ninguna declaración sobre eso hasta que termine el campeonato”, respondió el puertomontino.

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Vozinha se ha convertido en el arquero suplente de Colo Colo. (Foto: Hernán Contreras/Photosport)

Cabe recordar que Vozinha llegó a Colo Colo tras el Mundial 2026 donde fue una de las revelaciones. Pero con el pasar de las semanas ha ido perdiendo terreno ante sus débiles actuaciones.