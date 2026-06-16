Óscar Wirth no tuvo pelos en la lengua para analizar el momento del arquero de Universidad de Chile.

El empate frente al colista de la Liga de Primera destapó una verdadera olla a presión en el entorno del Centro Deportivo Azul, donde los históricos del club comenzaron a cuestionar las reales capacidades del plantel para sostener la grandeza de la institución.

En una conversación exclusiva y sumamente frontal con BOLAVIP, el exarquero mundialista con la Selección Chilena y antiguo custodio del arco de Universidad de Chile, Óscar Wirth, barrió sin piedad con el rendimiento de Gabriel Castellón. Sin anestesia, el retirado guardameta aseguró que el actual meta estudiantil ya tocó su techo futbolístico y sentenció que carece de las condiciones necesarias para defender la portería de un equipo grande.

Para Wirth, la contratación de un futbolista en un club de la envergadura del Romántico Viajero exige una proyección de crecimiento constante que, a su juicio, el actual portero laico es incapaz de ofrecer. El mundialista de España 1982 analizó con pinzas el presente técnico de Castellón y determinó que su nivel entró en una llanura peligrosa que estanca las ambiciones colectivas de la escuadra dirigida por Fernando Gago.

“Es que en las aspiraciones, en las sanas aspiraciones que tiene alguien cuando contrata un jugador, está el rendimiento del momento y lo que puede hacer a futuro, digamos y yo creo que bajo esa premisa, yo no le veo, digamos, un gran futuro. Yo te dije en su momento que hay un rendimiento estabilizado y no sé por dónde esto pueda seguir mejorando”, disparó.

Al ser consultado directamente sobre si la frase idónea es que el arquero “ya no va a ser más”, el histórico asintió de forma tajante: “Yo creo, sí, exactamente, claro”.

Óscar Wirth afirma que Gabriel Castellón ya tocó techo como arquero.

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La cruel distinción entre equipos grandes y chicos

El debate subió de temperatura cuando se puso sobre la mesa la clásica y descarnada máxima del balompié criollo: la existencia de jugadores que rinden en clubes de menor presión pero que zozobran al momento de cargar con el peso de una camiseta gigante. Wirth no esquivó el bulto y coincidió en que el ex Huachipato parece calzar perfectamente en esa compleja descripción.

“No es que no vaya a servir, pero para las aspiraciones de un equipo que quiere, digamos, cada día hacer más, obviamente que tiene que tener un regulador con respecto a cada uno de sus jugadores. Si van a hacer más de lo mismo…”. Frente a la categórica consulta de si Castellón es un guardameta apto únicamente para escuadras de menor exigencia, Wirth argumentó: “Yo no le veo, digamos, sin ser, digamos, una persona que… Yo no podría decir que no sirve, pero para un equipo grande, para la U, se necesita otra cosa”.

El espejo de Ladislao Mazurkiewicz y las carencias actuales

Para graficar con total claridad el estándar de jerarquía, manejo y personalidad que requiere el arco del León, la leyenda nacional trajo a colación el histórico recuerdo del legendario uruguayo Ladislao Mazurkiewicz, quien dejó una huella imborrable en el fútbol del continente, marcando una diferencia abismal con lo que se observa hoy en el Centro Deportivo Azul.

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“¿Te acuerdas cuando vino Mazurkiewicz? Claro, entonces una lección y además jugó que a todo el mundo le agradaba, digamos, su manera de hacer las cosas. Obviamente con la experiencia, obviamente con el manejo que tenía él”. Para cerrar su lapidario diagnóstico en los micrófonos de BOLAVIP, Óscar Wirth sentenció las ausencias intangibles que nota en el juego de Castellón: “¿Qué quiero decir con esto? Que con el paso del tiempo no significa que no sirven para jugar, significa que hay otras cosas que se colocan en el servicio del juego, pero que yo no las veo, esa es la verdad”.