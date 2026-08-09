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Colo Colo

El más criticado de Colo Colo tras el primer tiempo ante U. La Calera: “¿Cuándo anuncia su retiro?”

Los hinchas de Colo Colo perdieron la paciencia contra uno de los responsables del gol de Matías Campos López para el 1-0 de U. La Calera.

Los hinchas de Colo Colo explotaron por el rendimiento de este jugador.
© PhotosportLos hinchas de Colo Colo explotaron por el rendimiento de este jugador.

Colo Colo no lo pasa bien ante Unión La Calera. Tras un complicado primer tiempo, los albos fueron al descanso en desventaja por 1-0, luego de una gran definición de Matías Campos López. Tras la floja presentación del Cacique, uno de los principales apuntados por los hinchas albos fue Arturo Vidal.

El mediocampista tuvo responsabilidad directa en la jugada que terminó con el gol de los cementeros. Vidal se durmió en la marca y no logró imponerse en la disputa de balón con Campos López, quien aprovechó el espacio para sacar un potente remate y marcar el 1-0 para el conjunto local.

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Arturo Vidal el más criticado en Colo Colo tras el primer tiempo ante U. La Calera (Photosport).

Arturo Vidal el más criticado en Colo Colo tras el primer tiempo ante U. La Calera (Photosport).

Para peor, el “King” también recibió tarjeta amarilla a los 32 minutos, luego de cometer una fuerte infracción, quedando condicionado para el resto del encuentro.

El rendimiento del mediocampista generó una ola de críticas en redes sociales, donde los hinchas de Colo Colo cuestionaron duramente su actuación durante los primeros 45 minutos.

Entre los comentarios que se pudieron leer estuvieron: “Vidal necesita hacer banca”, “¿Cuándo anuncia su retiro Vidal?”, “Este equipo necesita que salga Vidal” y “Está volviendo a ser el Arturo Vidal del centenario”.

Todas las críticas contra Arturo Vidal

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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