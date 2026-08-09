El más criticado de Colo Colo tras el primer tiempo ante U. La Calera: “¿Cuándo anuncia su retiro?”

Los hinchas de Colo Colo perdieron la paciencia contra uno de los responsables del gol de Matías Campos López para el 1-0 de U. La Calera.

Colo Colo no lo pasa bien ante Unión La Calera. Tras un complicado primer tiempo, los albos fueron al descanso en desventaja por 1-0, luego de una gran definición de Matías Campos López. Tras la floja presentación del Cacique, uno de los principales apuntados por los hinchas albos fue Arturo Vidal.

El mediocampista tuvo responsabilidad directa en la jugada que terminó con el gol de los cementeros. Vidal se durmió en la marca y no logró imponerse en la disputa de balón con Campos López, quien aprovechó el espacio para sacar un potente remate y marcar el 1-0 para el conjunto local.

Arturo Vidal el más criticado en Colo Colo tras el primer tiempo ante U. La Calera (Photosport).

Para peor, el “King” también recibió tarjeta amarilla a los 32 minutos, luego de cometer una fuerte infracción, quedando condicionado para el resto del encuentro.

El rendimiento del mediocampista generó una ola de críticas en redes sociales, donde los hinchas de Colo Colo cuestionaron duramente su actuación durante los primeros 45 minutos.

Entre los comentarios que se pudieron leer estuvieron: “Vidal necesita hacer banca”, “¿Cuándo anuncia su retiro Vidal?”, “Este equipo necesita que salga Vidal” y “Está volviendo a ser el Arturo Vidal del centenario”.

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😱⚽🔴⚪ EL DUEÑO DE CASA SE PUSO EN VENTAJA



Matías Campos López aprovechó la falla en la marca de Arturo Vidal y con un sombrerito puso el 1-0 de Unión La Calera ante #ColoColo, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 18 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



¡Se abrió la cuenta… pic.twitter.com/kTInHmCVTk — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 9, 2026

Todas las críticas contra Arturo Vidal

Arturo Vidal cuando anuncia su retiro?#VamosColoColo — Salfatedelcolo (@Salfatedelcolo) August 9, 2026

Este equipo para mejorar no necesita ni a Vozinha, ni a Diego Valdés, ni a Carlos Palacios. Necesita que Arturo Vidal salga del equipo. — Francisco Javier (@FcoJavier2023) August 9, 2026

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Arturo Vidal tiene que hacer banca y entrar sólo con el partido cerrado. ¡Ya basta, Ortíz! #VamosColoColo — Eustaquio Soto (@eustaquio_soto) August 9, 2026

Se pegó un bajón feo Arturo Vidal — Nico (@Nico_CC) August 9, 2026

Ya estamos perdiendo por culpa de Arturo Vidal, como siempre. Si Ortiz no tiene la valentía de sacarlo del equipo, de verdad corremos riesgo de perder este campeonato. — Francisco Javier (@FcoJavier2023) August 9, 2026

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Otra vez Arturo Vidal! Por la cresta! — Octavio Moya (@OCTAVIOMOYA) August 9, 2026

si el tano fuera un dt decente y con personalidad vidal ya no seguiría en cancha #VamosColoColo — 🪼 (@chuutloml) August 9, 2026

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