El entrenador Vicente Núñez adelantó cómo afrontará este partido su equipo y lo que ha preparado para frenar a Colo Colo el domingo.

El próximo domingo se podría definir al campeón de la Liga de Primera 2026, donde Colo Colo está a un paso de bajar su estrella número 35, lo que podría abrochar en la visita a Ñublense por la fecha 27.

Pero en Chillán quieren impedir que los albos festejen y den la vuelta la olímpica en el Estadio Nelson Oyarzún, por lo que el entrenador Vicente Martínez tiene todo un plan para frenar al Cacique.

En la antesala a este compromiso el DT de 51 años habló con los medios y se refirió a este importante duelo contra el líder indiscutido del torneo, que tiene 10 puntos de ventaja.

“Nosotros no queremos que Colo Colo dé la vuelta olímpica en nuestro estadio, en nuestra casa. Así que desde el día lunes ya estamos pensando en cómo enfrentar el partido”, adelantó el estratega nacional.

“Hemos mejorado mucho en la faceta de cuando no tenemos la pelota. Hemos sido un equipo mucho más organizado, hemos bajado bastante las distancias entre las líneas. Pero también sabemos que tenemos que mejorar mucho cuando nosotros tenemos el balón”, agregó.

Respecto a qué debe poner atención el cuadro chillanejo, dio a conocer dos puntos claves por dónde cree que pasará el partido.

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“Para ganar el partido el domingo va a ser fundamental estas dos facetas: defender bien, no atrás, porque al final le vamos a entregar el campo a Colo Colo y eso no queremos. Y después en el momento de recuperar la pelota queremos ser mucho más claros de lo que fuimos contra O’Higgins”, lanzó.

“De esa forma ganaremos el partido del domingo y si ganamos obviamente que Colo Colo no va a salir campeón acá en Chillán”, completó Núñez.

Vicente Núñez, ejerce como entrenador interino de Ñublense tras la salida de Juan José Ribera a mediados de octubre. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Ñublense vs. Chillán?

El partido entre Ñublense y Colo Colo se disputará el próximo domingo 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, con la presencias de las hinchadas de ambos equipos.