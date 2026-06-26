El joven puconino se metió en la historia del Cacique al anotar un gol con solo 16 años.

Colo Colo consiguió un triunfo agónico ante O’Higgins, pero la gran historia de la jornada tuvo nombre y apellido: Felipe Raipán. El delantero de apenas 16 años marcó el gol del triunfo en los minutos finales, en lo que fue recién su segundo partido en el profesionalismo y con solo minutos en cancha, confirmando una irrupción que ya ilusiona al mundo albo.

El tanto no solo desató la locura en el Estadio Monumental, sino que también instaló al joven atacante en los libros del club.

Según el estadístico Luis Reyes Sepúlveda, Raipán se convirtió en el segundo jugador más joven en anotar un gol por Colo Colo en el profesionalismo, un registro impresionante considerando la historia de la institución.

El joven de 16 años se lució con un agónico golazo que salvó a Colo Colo.

En ese ranking histórico, el canterano quedó solo por detrás de Juan Carlos Alegría, quien anotó con 16 años y 66 días en 1992 ante Magallanes. Raipán, en tanto, lo hizo con 16 años y 114 días frente a O’Higgins en 2026, superando a nombres reconocidos como Manuel Neira, quien marcó con 16 años y 148 días en 1994.

Otros nombres superados por Raipán en Colo Colo

Pero eso no es todo. El joven delantero también logró otro registro aún más impactante: se convirtió en el jugador más joven en darle un triunfo a Colo Colo en un partido oficial por los puntos, lo que eleva aún más el valor de su conquista. No fue un gol más, fue un tanto decisivo que ya lo mete en la historia del club.

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Además, hay un dato generacional que no pasa desapercibido: Felipe Raipán es el primer futbolista nacido en la década del 2010 en marcar por Colo Colo, reflejando el recambio que comienza a tomar protagonismo en el fútbol chileno.

Por si fuera poco, el dato complementario entregado por Kevin Chilenos refuerza su impacto: Raipán superó en precocidad a jugadores como Bryan Rabello, Héctor Tapia e Iván Morales, consolidándose dentro del grupo más selecto de juveniles que han dejado huella temprana en el club.

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Una noche soñada que no solo le dio un triunfo al “Cacique”, sino que también presentó oficialmente a su nueva joya.