Mientras que en Colo Colo preparan el partido contra Unión Española del sábado a las 15:00 horas en Santa Laura, siguen dando vueltas las últimas declaraciones del delantero Javier Correa, quien lanzó picantes frases luego del triunfo por 1-0 ante Ñublense el pasado sábado.

En zona mixta, el cordobés respondió a los que habrían sido cuestionamientos de uno de los directores de Blanco y Negro por el rendimiento del equipo en esta temporada, que ha sido para el olvido.

A estos dichos se sumó ayer en conferencia el lateral Erick Wiemberg, quien también dejó en veremos lo que sucederá con el plantel al término de la Liga de Primera 2025.

Sobre todos estos dichos opinó un emblema del cuadro popular, el exfutbolista y también entrenador Eddio Inostroza. En diálogo con BOLAVIP, el otrora ayudante de Mirko Jozic hizo un llamado a comprender lo que están viviendo los futbolistas.

“Son las situaciones también que están viviendo los jugadores en la interna ahí, que indudablemente no es grata, porque tienen un pensamiento, un modo de vida, un estilo y recibir esto impacta para ello. Que en cada partido no se logran cosas, se escapan posibilidades, se impactan. Son seres humanos que sufren también, el hincha sufre, pero también ellos el doble”, comenzó respondiendo.

“Hay que comprenderlo en cierto sentido (a Correa). Aquel que quiera comprenderlo, lo comprende. Aquellos que están en contra lo que expresó, tiene su derecho también, hay libertad de expresión”, agregó.

Yeyo Inostroza comprende a Javier Correa. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Colo Colo sigue lejos del objetivo

Yeyo Inostroza también tuvo palabras para lo que le queda a Colo Colo, que es buscar la clasificación a Copa Sudamericana, donde ahora está a cinco puntos tras la victoria de ayer de Universidad de Chile por 2-0 sobre Everton.

“Se torna mucho más difícil de todas maneras con este triunfo de la U. Pero la U no tiene la culpa, sino que creo que Colo Colo no ha hecho méritos durante todo este tiempo, desgraciadamente”, destacó.

“Ojalá ganemos y ojalá pierda el otro equipo que está compitiendo conmigo, pero de todas maneras hay que reconocer que Colo Colo más méritos no hizo, por lo demás”, completó.

