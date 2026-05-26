El joven jugador ya entrena en la Sub-15 del Cacique y se ilusiona con llegar al primer equipo albo.

Mientras Colo Colo sigue peleando arriba en el fútbol chileno, en las divisiones menores asoma un apellido conocido. Patricio Laguna Jr., hijo del exconcejal de Estación Central Patricio Laguna y de Yanina Halabi, dio recientemente un importante paso en su formación futbolística al debutar con la Sub 15 del “Cacique”.

En conversación con Las Últimas Noticias, Yanina contó detalles del camino que ha recorrido su hijo mayor, quien lleva años ligado al fútbol y hoy comienza a abrirse paso en Macul. De hecho, reveló que el joven ya entrena prácticamente todos los días y ha hecho grandes sacrificios para mantenerse en el alto rendimiento.

“Patricio entrena casi todos los días, almuerza allá y después va al colegio”, comentó Halabi, destacando la disciplina del adolescente. Además, aseguró que fue elegido por sus condiciones físicas y deportivas: “Es súper rápido, alto y muy deportista”.

La madre también recordó que el juvenil pasó por un momento complicado hace algunos meses debido a una lesión en los tendones, situación que incluso lo obligó a usar muletas. Sin embargo, logró recuperarse y volver a competir. “Colo Colo tuvo mucho cuidado con él respecto a eso, se portaron súper bien”, señaló.

Yanina Halabi se emociona al hablar del debut de su hijo en Colo Colo

El estreno oficial de Patricio Laguna Jr. llegó este fin de semana en un triunfo por 5-0 de la Sub 15 alba ante Santiago Wanderers, encuentro que dejó una profunda emoción en su familia.

Patricio Laguna y su hijo, quien hoy hace sus primeras armas en el fútbol en las inferiores de Colo Colo (Foto: Instagram Patricio Launa)

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“Quedé sorprendida y el profe me dijo que lo hizo súper bien. Fue un gran debut y él estaba feliz. Yo también estaba feliz, con el pecho inflado, y esto es un logro de él”, confesó Yanina.

Además, aseguró que siempre han intentado inculcarle que el fútbol puede ser una oportunidad, pero que los estudios siguen siendo fundamentales. “Le hemos dicho que esta carrera es difícil. Si eres disciplinado, vas a llegar lejos y si fallas, es parte de la vida”, explicó.

La reacción de Yanina al verlo jugar por primera vez con la camiseta alba

Halabi reconoció que enfrentó el debut con nervios, aunque terminó satisfecha con lo mostrado por su hijo. “Lo vi súper sólido, atento, cabeceó como nunca y agarró la pelota harto”, comentó entre risas.

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Incluso reveló que antes del partido lo preparó para cualquier escenario, desde quedar en la banca hasta jugar algunos minutos. Finalmente, el juvenil respondió en cancha y dejó una buena impresión.

Así, Patricio Laguna Jr. comienza a escribir su propia historia en la cantera de Colo Colo, con el respaldo de su familia y la ilusión de transformarse algún día en una nueva figura surgida desde Pedrero.

DATOS CLAVE

Patricio Laguna Jr. debutó oficialmente en el fútbol joven con la Sub 15 de Colo Colo.

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La Sub 15 alba venció a Santiago Wanderers por 5-0 en el debut del juvenil.