El periodista aseguró que Universidad de Chile está realizando todas las labores posibles para incorporar al oriundo de Tocopilla.

Universidad de Chile está cada vez más cerca del libro de pases y Jorge “Coke” Hevia se la jugó con una potente revelación. El comunicador destapó que la cúpula institucional acelera las gestiones por Alexis Sánchez.

En los micrófonos de Radio Pauta, el periodista abordó el mercado de fichajes del conjunto estudiantil, aunque dejó una feroz advertencia sobre la mesa: hay una importante razón para ir por el oriundo de Tocopilla.

Bajo su visión, su posible incorporación sería para desorientar a los hinchas por la crisis de Azul Azul debido a su presunto vínculo con Huachipato y Ñublense, específicamente con las figuras de Patricio Kiblisky y Victoriano Cerda.

“El detalle mío, futbolístico. Hace un mes y medio les dije que la operación Alexis Sánchez había arrancado, que habían detalles, porque podría haber una oferta de Brasil: me dicen que no“, lanzó.

“Podría haber una intención de la MLS, porque (Fernando) Felicevich está abriendo la oficina allá y sería un nombre atractivo. Se hacen todos los esfuerzos económicos para que Alexis Sánchez se venga a la U“, agregó.

Coke Hevia advirtió del interés de Universidad de Chile por Alexis Sánchez. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile va por Alexis Sánchez

Finalmente, el rostro de TV y voz radial ahondó en su reflexión sobre el complejo panorama dirigencial. La justicia tiene su atención puesta sobre el caso Sartor: puede haber un remezón en el club.

“Y con esto, tapamos el hoyito. Espero que alguien le comunique esto a Alexis. ¿Para qué? No venga, amigo. Sin saber, para esta asquerosidad que quieren hacer estos personajes”, cerró.

En síntesis:

El periodista Jorge Hevia reveló que Universidad de Chile aceleró gestiones por el fichaje de Alexis Sánchez.

reveló que Universidad de Chile aceleró gestiones por el fichaje de Alexis Sánchez. El representante Fernando Felicevich se encuentra abriendo oficinas en la liga estadounidense MLS.

se encuentra abriendo oficinas en la liga estadounidense MLS. El comunicador Jorge Hevia advirtió que la contratación de Alexis Sánchez buscaría mitigar la crisis de Azul Azul.