Una de las nuevas figuras de Colo Colo salió en defensa del goleador del Cacique, que esta noche se presenta en el Tribunal de Disciplina.

Este martes es un día clave para el goleador de Colo Colo Javier Correa, quien se debe presentar nuevamente en el Tribunal de Disciplina de la ANFP para comparecer ante la denuncia realizada por Universidad de Chile.

Se trata de los gestos que realizó el cordobés tras la victoria del Cacique en el Superclásico del domingo 23 de agosto, donde anotó el gol del triunfo por 2-1 de visita en el Estadio Nacional.

Si bien el hecho no fue informado por el árbitro Juan Lara, desde el elenco estudiantil realizaron la denuncia directamente, aludiendo a una provocación de Correa hacia los hinchas azules.

En la previa a conocer si el argentino será sancionado o no, habló una de las nuevas figuras de Colo Colo, el defensa Iván Román, quien salió a respaldar a su compañero.

“Es molesto cuando se habla mucho de esas cosas que son extradeportivas. Yo creo que se debería hablar más de lo que se hace dentro de la cancha, del rendimiento del equipo y del mismo rendimiento que Javier está teniendo en el campo, que viene de hacer dos goles”, lanzó en diálogo con Radio Cooperativa.

“Ojalá no pase nada para que pueda seguir jugando. Tampoco quiero entrar en esos temas que son entre clubes y federación, pero ojalá no tenga un castigo y esto pase rápido”, agregó el joven defensor.

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En Colo Colo no pierden el foco

De igual forma, Román indicó que el equipo está enfocado en el objetivo de esta temporada, que es el título de la Liga de Primera, donde llevan 16 puntos de ventaja cuando restan nueve fechas.

“Nosotros tenemos que estar preocupados de hacerlo bien en el día a día. Estando en Colo Colo tenemos la obligación de ir a buscar y ganar todos los partidos. No nos conformamos, porque todavía no hemos ganado nada”, completó el futbolista que pertenece al Atlético Mineiro.

Iván Román salió en defensa de Javier Correa. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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