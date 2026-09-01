Esta noche el Tribunal de Disciplina definirá lo que pasará con el delantero de Colo Colo tras el Superclásico.

Este martes es el día clave para conocer si el delantero Javier Correa de Colo Colo recibirá un nuevo castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego de lo ocurrido hace más de una semana en el Superclásico.

Fue el domingo 23 de agosto en el triunfo del Cacique por 2-1 en su visita a Universidad de Chile cuando el goleador argentino, que le dio la victoria a los albos, realizó gestos que fueron denunciados por los azules.

Esto se dio en los festejos tras el pitazo final en un sector de la cancha del Estadio Nacional, aunque no fueron anotados por el árbitro Juan Lara en el informe arbitral.

Más tarde en la U realizaron la denuncia directamente en el Tribunal de Disciplina, indicando lo siguiente: “El jugador Javier Correa, una vez finalizado el encuentro, se dirigió deliberadamente hacia el sector de galería norte del recinto —ocupado en su integridad por hinchas de Universidad de Chile— y ejecutó, de cara a dicho público, un movimiento pélvico reiterado de inequívoca connotación sexual, acompañado de gesticulación provocativa”.

Ante aquello, este martes a las 19:00 horas el jugador fue citado por el Tribunal, donde deberá comparecer ante la Primera Sala y estará acompañado por el director ejecutivo de Blanco y Negro Jaime Pizarro y el abogado que dispone la misma concesionaria.

El artillero de 33 años hace poco cumplió un castigo de tres fechas por sus declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa en el cierre de la participación de Colo Colo en la Copa de la Liga, por lo que se perdió los tres primeros partidos de la segunda rueda en la Liga de Primera 2026.

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Debido a este motivo, sus gestos ante la U serían considerados como reincidencia y la eventual sanción partiría desde los dos partidos de suspensión. En el Estadio Monumental están conscientes de aquello y esperan que este mínimo le sea aplicado a cordobés.

Javier Correa le dio el triunfo a Colo Colo ante la U. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La defensa de Colo Colo

De igual forma han preparado una defensa que incluye lo realizado por el capitán de la U, Marcelo Díaz, en algunos clásicos. Primero, cuando hizo un popularmente conocido ‘Pato Yáñez’ en los festejos en el Monumental tras un empate agónico en 2011. Y ahora último, la fotografía que se tomó junto a un lienzo donde aparece propinándole un golpe a Esteban Pavez, excapitán de Colo Colo.

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En ninguno de aquellos casos desde Macul realizaron una denuncia, aunque en la primera recibió un partido de suspensión, pues el hecho fue incluido en el informe arbitral.

También incluirían lo sucedido con Maximiliano Guerrero el año pasado, cuando fue expulsado en un partido de la U contra Coquimbo Unido y al abandonar la cancha hizo gestos similares a los de Correa. En esa oportunidad el árbitro Franco Jiménez solo consignó en el informe la tarjeta roja y el futbolista recibió una fecha de suspensión.

En síntesis

Javier Correa fue denunciado por la U tras realizar gestos provocativos en el Superclásico.

fue denunciado por la U tras realizar gestos provocativos en el Superclásico. Dos partidos de suspensión arriesga el jugador por reincidencia ante el Tribunal de Disciplina.

arriesga el jugador por reincidencia ante el Tribunal de Disciplina. Marcelo Díaz y Maximiliano Guerrero serán los casos que Colo Colo presentará como defensa.