El arquero caboverdiano publicó una historia en Instagram donde cerró filas con el delantero argentino, quien fue castigado con dos fechas.

La sanción de dos fechas que recibió Javier Correa por su gesto durante los festejos de Colo Colo tras el Superclásico ante Universidad de Chile generó una fuerte reacción en el plantel albo. Este miércoles varios jugadores, entre ellos Vozinha, salieron públicamente a respaldar a su compañero en redes sociales.

Uno de ellos fue el arquero caboverdiano, quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir un contundente mensaje dirigido al delantero argentino, quien deberá cumplir dos partidos de suspensión luego de la resolución adoptada por el Tribunal de Disciplina tras la denuncia presentada por Universidad de Chile.

El espaldarazo de Vozinha a Javier Correa

“Todo el plantel de Colo Colo está contigo, Javier. Sabemos quién eres, tu compromiso y el respeto con que defiendes esta camiseta. Juntos enfrentaremos cada adversidad, levantaremos la voz cuando sea necesario. Lucharemos por lo que creemos justo. Porque en Colo Colo nadie camina solo”, publicó Vozinha en una historia de Instagram.

El mensaje también fue publicado por varios compañeros. Otros referentes del camarín albo, como Arturo Vidal, Joaquín Sosa y Maximiliano Romero también compartieron la publicación en sus respectivas redes sociales, demostrando su apoyo al goleador.

La muestra de respaldo ocurre luego de que el Tribunal de Disciplina determinara castigar a Correa por el gesto realizado durante la celebración de la victoria de Colo Colo sobre Universidad de Chile en el Estadio Nacional. El delantero argentino quedó imposibilitado de disputar las dos fechas siguientes, donde el Cacique enfrentará a Huachipato como visita y Deportes Concepción como local.

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En síntesis…