Uno de los compañeros de Arturo Vidal en Colo Colo, fue la primera voz desde el interior del Cacique en respaldar al King.

El futbolista Arturo Vidal nuevamente está en el ojo del huracán, ahora por una acusación de robo a una casa de cambios, justo en la previa del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica.

Si bien el King solo habría recibido el dinero por parte de un cercano que trabajaba en aquel lugar, de todas formas este incidente lo ha salpicado en las útimas horas.

Pese a que el propio bicampeón de América ya se habría contactado con la parte denunciante para llegar a un acuerdo y reponer el dinero, que serían 50 millones de pesos.

En medio de toda esta situación, este miércoles habló en conferencia de prensa el volante Tomás Alarcón en Colo Colo, quien respaldó al ex Barcelona.

“Creo que son temas que no tengo que hablar yo, pero como equipo estamos súper bien, muy unidos y con muchas ganas de jugar el partido del domingo, que es un clásico, un partido súper importante, el cual todos quieren jugar y más por el momento que estamos viviendo nosotros como equipo”, comenzó respondiendo.

Respecto a cómo ha visto a Vidal, comentó: “Bien, súper bien, igual que todos los días, con muchas ganas, con mucho ímpetu entrenando al cien como todos los compañeros”.

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“Estamos súper bien, muy motivados. El equipo está full enfocado en el domingo y creo que nada nos va a sacar del foco, que es salir a ganar el domingo”, completó el oriundo de Rancagua.

Arturo Vidal venía de ser figura en la goleada por 6-2 ante Ñublense. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de U. Católica vs. Colo Colo?

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo se disputará el domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Claro Arena, válido por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis