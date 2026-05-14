Daniel Arrieta enciende las alarmas en Colo Colo por lesión de un jugador: “Estaba muy complicado”

El futbolista terminó con visibles molestias tras la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido y encendió la preocupación.

Colo Colo sigue sumando preocupaciones tras la derrota sufrida ante Coquimbo Unido por la fecha 4 de la Copa de la Liga, resultado que dejó al Cacique al borde de la eliminación.

Los jugadores del conjunto Popular se retiraron del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso visiblemente afectados tanto por la caída como por el nivel de juego mostrado en la Cuarta Región.

Sin embargo, hubo un futbolista que generó mayor inquietud. ¿De quién se trata? De Tomás Alarcón, mediocampista albo que terminó el compromiso con evidentes molestias físicas, encendiendo las alarmas entre los hinchas colocolinos y el cuerpo médico del club.

Tomás Alarcón genera preocupación en Colo Colo | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

La posible lesión de Tomás Alarcón preocupa en Colo Colo

Quien se refirió al estado del volante fue el periodista Daniel Arrieta, entregando detalles de lo ocurrido con el exjugador del Cádiz en plena transmisión.

“Se quedó bastantes minutos en la cancha porque lo estaba atendiendo el cuerpo médico”, comentó el comunicador de TNT Sports.

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Pero eso no fue todo. Arrieta además explicó cuál sería la zona afectada. “Es una lesión en la mano, en la zona de la muñeca. Estaba muy complicado, con muchísimo dolor”, sostuvo.

Ahora, Fernando Ortiz deberá esperar los exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión y conocer si Alarcón podrá estar disponible para los próximos partidos.

En resumen…

La caída ante Coquimbo Unido no solo dejó a Colo Colo al borde de la eliminación en la Copa de la Liga, sino también preocupado por el estado físico de Tomás Alarcón. Daniel Arrieta entregó detalles de la lesión del mediocampista y encendió las alarmas en el Monumental.