Vicepresidente de Blanco y Negro aclara su obsceno gesto ante la UC en clásico con Colo Colo: “Fui víctima, no victimario”

El dirigente de Colo Colo entregó su versión de los hechos ocurridos durante el clásico ante la UC disputado en el Claro Arena.

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo disputado el domingo 24 en el Claro Arena sigue generando fuertes y particulares repercusiones fuera de la cancha.

Más allá del triunfo del cuadro dirigido por Fernando Ortiz, un hecho protagonizado por un dirigente albo terminó instalándose como uno de los temas más comentados tras el compromiso. ¿Qué pasó?

Las imágenes mostraron a Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, levantando el dedo de al medio a los hinchas de la UC, lo que generó una ola de reacciones tanto en el mundo del fútbol como en plataformas digitales.

La explicación de Eduardo Loyola

A tres días del partido, Loyola decidió salir a explicar lo ocurrido y dar su versión de los hechos, abordando el contexto del momento vivido en el recinto deportivo ubicado en San Carlos de Apoquindo.

“Ustedes me conocen hace muchos años. Saben que llevo más de dos décadas como director de Colo Colo, de Blanco y Negro, y conocen mi conducta. Yo soy un hombre tranquilo, soy un hombre de paz, soy un hombre que siempre intento buscar consensos y de muy bajo protagonismo”, comenzó señalando.

El dirigente aseguró que su reacción fue producto del ambiente que se vivía en el sector donde estaba ubicado. “Vi con estupor que los incidentes seguían. En mi infinita bondad, porque la tengo, intenté… me di vuelta y miré a los hinchas de la Católica y les hice que se calmaran. En mala hora, porque gente de muy buen ver y aparentemente bien educada, me insultó, me tiraron de todo, me dijeron groserías, se acordaron de mi mamá infinitas veces”, relató.

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El duelo entre Cruzados y Albos no terminó de la mejor manera posible | FOTO: Antonio Valencia/Photosport

En esa línea, Loyola explicó el momento exacto del gesto que generó polémica. “Vino un impulso irresistible temporal. Mi mano derecha se levantó y de mi mano derecha un dedo, e hice un gesto que no me enorgullece obviamente, porque mi deber como dirigente es conservar la calma”, agregó.

Finalmente, el directivo albo ofreció disculpas públicas por lo ocurrido. “La hinchada tiene que entender, la gente tiene que entender, que la falta de respeto no la ocasioné yo. Yo fui víctima, no victimario”, afirmó.

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“Me disculpo, doy explicaciones desde lo más profundo de mi alma a todos quienes se pudieron haber sentido ofendidos. Si yo cometí algún error, me excuso, y reitero, doy mi sincera disculpa a quienes se pudieron haber visto afectados por mi gesto, que no es usual en mi conducta”, cerró.

En resumen…

El vicepresidente de Blanco y Negro, Eduardo Loyola, salió a explicar el polémico gesto que realizó en el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el Claro Arena, donde fue captado por las cámaras y se viralizó en redes sociales.

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