Los ídolos de Colo Colo y Universidad Católica se volvieron a encontrar tras el clásico, donde Arturo Vidal invitó a Gary Medel a una transmisión.

El pasado domingo se vivió un tenso clásico entre Universidad Católica y Colo Colo en el Claro Arena, donde el Cacique se impuso por 2-1 por la fecha 13 de la Liga de Primera, con Arturo Vidal como figura.

El King fue de los jugadores más destacados del Cacique, pese a que por segundo partido consecutivo convirtió un autogol.

Tras el duelo en San Carlos de Apoquindo, el ex Barcelona se reencontró con Gary Medel en los interiores del moderno reducto de la UC, quien no pudo jugar por lesión en los Cruzados, donde protagonizaron un cercano diálogo. Incluso Vidal lo dejó invitado para otra instancia.

Y aquello ocurrió el martes en la noche a través de una transmisión en redes sociales, en la que los bicampeones de América charlaron y bromearon antes sus seguidores, entre recuerdos de sus participaciones en mundiales y detalles del partido del domingo en la precordillera.

Ejemplo de aquello es el siguiente diálogo, donde Medel explicó por qué no jugó el clásico y bromeó con la seguidilla de autogoles de Vidal.

El diálogo entre Arturo Vidal y Gary Medel

Vidal: “¿Cómo está el equipo pal’ jueves (vs. Boca Juniors)?”

Medel: “Bien, máquina los cabros. Puta, yo vengo de una lesión, ya empecé a correr y todo eso, pero hay que cuidarse más a esta edad”.

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Vidal: “Así que ándate con calma, no te apures, recupérate bien hermano”.

Medel: “¿Y tú, bien?”

Vidal: “Yo bien, feliz po hermano”.

Medel: “¿Por qué tan feliz?”

Vidal: “Ganamos el clásico”.

Medel: “¿Por el gol?”

Vidal: “Ja ja ja, quedé en la historia con dos autogoles seguidos”.

Medel: “Ya que soy histórico, querí quedar en la historia de todo”.

En síntesis