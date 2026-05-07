En Vasco da Gama sorprenden al elogiar a inesperado jugador de Colo Colo: “Es muy inteligente”

Claudio Spinelli, delantero de Vasco da Gama, sorprendió tras el triunfo ante Audax Italiano al destacar las cualidades de un futbolista del Cacique.

Vasco da Gama consiguió un importante triunfo por 2 a 1 ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 4 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

El elenco brasileño logró reponerse al autogol de Alan Saldivia y mostró jerarquía en momentos claves del encuentro, consiguiendo así mantenerse firme en la lucha por la clasificación a los octavos de final del certamen continental.

Uno de los futbolistas que dijo presente en el compromiso fue Claudio Spinelli, delantero argentino que convirtió uno de los dos tantos para el “Gigante da Colina”.

Claudio Spinelli celebrando su gol ante Audax | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Claudio Spinelli se acuerda de Matías Fernández Cordero

Tras el encuentro ante los itálicos, el ex Independiente del Valle conversó con AS Chile y sorprendió al referirse a un inesperado jugador de Colo Colo: el lateral Matías Fernández Cordero, con quien compartió camarín en Ecuador.

“Es un gran profesional. Me ayudó a hacer un par de goles. De verdad espero que le vaya bien acá en Chile. Hace mucho que no hablo con él, pero tenemos una linda relación”, comentó el ariete trasandino.

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Además, Spinelli destacó que “es un jugador muy inteligente, tiene mucha experiencia. Hay partidos que son más difíciles, pero él sabe hacerlo bien porque tiene mucha experiencia. Yo creo que esa es su mejor virtud”.

En resumen…