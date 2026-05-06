En cinco minutos de la primera parte, el exzaguero albo puso en ventaja al local que lo gana parcialmente en La Florida.

Audax Italiano juega la cuarta fecha de la Copa Sudamericana frente al Vasco da Gama de Brasil, elenco que viajó hasta La Florida para este importante duelo frente a los itálicos.

La suerte estuvo de entrada a favor del elenco chileno y tuvo al exdefensor de Colo Colo, Alan Saldivia, como gran protagonista.

Y es que en apenas 5 minutos del primer tiempo, el exzaguero albo intentó darle un pase que se veía bastante sencillo a su golero Daniel Fuzato. Sin embargo, el cálculo del uruguayo no estuvo fino y terminó convirtiendo en propia puerta.

Alan Saldivia se manda el blooper de la jornada ante Audax.

El defensor intentó tocar con su portero quien estaba bastantes metros fuera del pórtico. Este lanzó directo hacia el medio del arco y, con el golero adelantado, terminó, para su mala fortuna, dándole el primer gol de la tarde al Audax Italiano.

Revisa acá el autogolazo de Alan Saldivia

🇨🇱Audax Italiano 1×0 Vasco🇧🇷



⚽️ Alan Saldivia (contra)



Ô meu goleirão



🏆 Sul-Americana | 4ª rodada | Grupo G pic.twitter.com/EYEYQzT83j — Diário de Torcedor (@DiarioGols) May 6, 2026