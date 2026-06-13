El conjunto dirigido por Fernando Ortiz salta a la cancha de Pedrero con la gran oportunidad de meterle presión a sus más cercanos perseguidores y dar un paso clave hacia el gran objetivo de la temporada.
Los Albos llegan a este compromiso como los exclusivos punteros de la competencia con 33 unidades, registrando una campaña sumamente sólida que buscarán revalidar ante su público en el reducto de Macul.
La misión del los albos es clara: abrochar los tres puntos en casa para estirar su ventaja en la tabla de posiciones y mantener el tranco ganador.
Los Mineros y una dura batalla para escapar del fantasma del descenso
Por su parte, la escuadra de la Región de Atacama arriba a la capital con una realidad diametralmente opuesta y un presente que enciende las alarmas en el norte. Cobresal se encuentra actualmente al borde de la zona de descenso, viviendo un momento sumamente complejo en lo futbolístico que los obliga a salir a proponer en una cancha históricamente difícil. Para los mineros, este duelo ante el líder del campeonato representa una final anticipada y la oportunidad perfecta para levantar cabeza, sumar oxígeno y comenzar a salir del pozo en la tabla general.