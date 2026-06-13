A las 17:30 horas, Colo Colo y Cobresal se enfrentan en el Estadio Monumental. Acá puedes seguir el minuto a minuto.

Colo Colo cierra la primera rueda de la Liga de Primera con un título honorífico: es el campeón de invierno 2026 al ser inalcanzable en la tabla de posiciones.

Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar contra Cobresal por la fecha 15 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre ⚪⚫ pic.twitter.com/hQhIwyDI3N

El equipo minero no le gana a Colo Colo como visita desde el 29 de agosto del 2021.

La 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 de los albos para el partido por la #LigaDePrimeraMercadoLibre ante Cobresal, es presentada por @jugabet_cl 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/NY7HNMMMyt

El Cacique no cuenta con Joaquín Sosa, suspendido por dos fechas por la polémica tras el clásico con U. Católica.

Juan Fuentes quedó fuera de la nómina en el último momento por culpa de una gripe.

Este sábado 13 de junio, el Estadio Monumental será el escenario de una verdadera batalla cuando Colo Colo reciba a Cobresal por una nueva jornada de la Liga de Primera

El conjunto dirigido por Fernando Ortiz salta a la cancha de Pedrero con la gran oportunidad de meterle presión a sus más cercanos perseguidores y dar un paso clave hacia el gran objetivo de la temporada.

Los Albos llegan a este compromiso como los exclusivos punteros de la competencia con 33 unidades, registrando una campaña sumamente sólida que buscarán revalidar ante su público en el reducto de Macul.

La misión del los albos es clara: abrochar los tres puntos en casa para estirar su ventaja en la tabla de posiciones y mantener el tranco ganador.

Los Mineros y una dura batalla para escapar del fantasma del descenso

Por su parte, la escuadra de la Región de Atacama arriba a la capital con una realidad diametralmente opuesta y un presente que enciende las alarmas en el norte. Cobresal se encuentra actualmente al borde de la zona de descenso, viviendo un momento sumamente complejo en lo futbolístico que los obliga a salir a proponer en una cancha históricamente difícil. Para los mineros, este duelo ante el líder del campeonato representa una final anticipada y la oportunidad perfecta para levantar cabeza, sumar oxígeno y comenzar a salir del pozo en la tabla general.

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