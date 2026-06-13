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Colo Colo

VIDEO: Los goles de Colo Colo que vence por 3-0 a Cobresal en el primer tiempo

Los dirigidos por Fernando Ortiz están pasando por arriba de los Mineros en el Estadio Monumental, con goles de Lautaro Pastrán, Víctor Felipe Méndez y Jeyson Rojas.

Colo Colo golea a Cobresal en el Monumental. (Foto: Photosport)
Colo Colo golea a Cobresal en el Monumental. (Foto: Photosport)

Este sábado Colo Colo está cerrando la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con un verdadero baile ante Cobresal, pues el Cacique se fue al descanso con una ventaja de 3-0 en el marcador.

En la cancha del Estadio Monumental solo ha habido un equipo, pues los albos rápidamente abrieron la cuenta con un golazo de Lautaro Pastrán a los cinco minutos.

A los 11′ el volante Víctor Felipe Méndez puso el 2-0 tras recibie un pase filtrado del mismo Pastrán, donde el valdiviano culminó la jugada dentro del área y definiendo a un rincón del arco custodiado por Alejandro Santander.

El tercer tanto de la tarde llegó a los 36′ y fue obra del lateral derecho Jeyson Rojas, quien convirtió su primer gol con la camiseta de Colo Colo.

El oriundo de San Javier se metió en el área y le quedó una pelota servida que se la bajó el delantero Javier Correa, por lo que solo tuvo que rematar de frente a la portería.

Con este resultado, los dirigidos por Fernando Ortiz están sacando 13 puntos de ventaja en la cima de la Liga de Primera.

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En síntesis

  • Colo Colo golea 3-0 a Cobresal al término del primer tiempo en el Monumental.
  • Pastrán, Méndez y Rojas anotaron los tres tantos de los albos en 36 minutos.
  • 13 puntos de ventaja logra el equipo de Fernando Ortiz liderando la Liga 2026.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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