Este sábado Colo Colo está cerrando la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con un verdadero baile ante Cobresal, pues el Cacique se fue al descanso con una ventaja de 3-0 en el marcador.
En la cancha del Estadio Monumental solo ha habido un equipo, pues los albos rápidamente abrieron la cuenta con un golazo de Lautaro Pastrán a los cinco minutos.
🥵⚽🏁 LAUTAROOOOOO— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 13, 2026
Pastrán extendió una jugada que parecía diluirse en el área de Cobresal y, con un remate cruzado, puso el 1-0 de #ColoColo ante Cobresal en este #MatchdaySábado.#LigaDePrimeraMercadoLibre 2026
Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/T6Oz8tzc2k
A los 11′ el volante Víctor Felipe Méndez puso el 2-0 tras recibie un pase filtrado del mismo Pastrán, donde el valdiviano culminó la jugada dentro del área y definiendo a un rincón del arco custodiado por Alejandro Santander.
💪⚽🏁 DOMINA EN CASA— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 13, 2026
Tras gran pase de Pastrán, Felipe Méndez se sacó a su marcador y definió al segundo poste para el 2-0 de #ColoColo ante Cobresal, en este #MatchdaySábado de la Fecah 15 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete… pic.twitter.com/Y0I5jP24Ko
El tercer tanto de la tarde llegó a los 36′ y fue obra del lateral derecho Jeyson Rojas, quien convirtió su primer gol con la camiseta de Colo Colo.
El oriundo de San Javier se metió en el área y le quedó una pelota servida que se la bajó el delantero Javier Correa, por lo que solo tuvo que rematar de frente a la portería.
🫡⚽🏁 EL LÍDER REAFIRMA SU ESTATUS— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 13, 2026
Tras una gran entrega de pecho de Javier Correa, Jeyson Rojas apareció en el área de Cobresal con un zapatazo de derecha para el 3-0 de #ColoColo en este #MatchdaySábado, por la Fecha 15 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.
Disfruta lo… pic.twitter.com/GutXet5Yqg
Con este resultado, los dirigidos por Fernando Ortiz están sacando 13 puntos de ventaja en la cima de la Liga de Primera.
“Se convirtió en Lionel Messi”: El futbolista más elogiado de Colo Colo ante Cobresal por la Liga de Primera
En síntesis
- Colo Colo golea 3-0 a Cobresal al término del primer tiempo en el Monumental.
- Pastrán, Méndez y Rojas anotaron los tres tantos de los albos en 36 minutos.
- 13 puntos de ventaja logra el equipo de Fernando Ortiz liderando la Liga 2026.