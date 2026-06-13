Los dirigidos por Fernando Ortiz están pasando por arriba de los Mineros en el Estadio Monumental, con goles de Lautaro Pastrán, Víctor Felipe Méndez y Jeyson Rojas.

Este sábado Colo Colo está cerrando la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con un verdadero baile ante Cobresal, pues el Cacique se fue al descanso con una ventaja de 3-0 en el marcador.

En la cancha del Estadio Monumental solo ha habido un equipo, pues los albos rápidamente abrieron la cuenta con un golazo de Lautaro Pastrán a los cinco minutos.

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Pastrán extendió una jugada que parecía diluirse en el área de Cobresal y, con un remate cruzado, puso el 1-0 de #ColoColo ante Cobresal en este #MatchdaySábado.#LigaDePrimeraMercadoLibre 2026



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A los 11′ el volante Víctor Felipe Méndez puso el 2-0 tras recibie un pase filtrado del mismo Pastrán, donde el valdiviano culminó la jugada dentro del área y definiendo a un rincón del arco custodiado por Alejandro Santander.

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Tras gran pase de Pastrán, Felipe Méndez se sacó a su marcador y definió al segundo poste para el 2-0 de #ColoColo ante Cobresal, en este #MatchdaySábado de la Fecah 15 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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El tercer tanto de la tarde llegó a los 36′ y fue obra del lateral derecho Jeyson Rojas, quien convirtió su primer gol con la camiseta de Colo Colo.

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El oriundo de San Javier se metió en el área y le quedó una pelota servida que se la bajó el delantero Javier Correa, por lo que solo tuvo que rematar de frente a la portería.

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Tras una gran entrega de pecho de Javier Correa, Jeyson Rojas apareció en el área de Cobresal con un zapatazo de derecha para el 3-0 de #ColoColo en este #MatchdaySábado, por la Fecha 15 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Con este resultado, los dirigidos por Fernando Ortiz están sacando 13 puntos de ventaja en la cima de la Liga de Primera.

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En síntesis