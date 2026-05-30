La figura que pierde la U para el partido ante Audax Italiano por la Copa de la Liga 2026

Fernando Gago ya conoce la primera ausencia que tendrá para un duelo clave en las aspiraciones azules dentro de la Copa de la Liga.

Universidad de Chile tiene la mira puesta en el compromiso de esta tarde frente a Deportes Concepción, en un momento donde busca recuperarse tras la derrota sufrida ante Cobresal por la Liga de Primera 2026.

El presente del Romántico Viajero no ha sido el esperado en el torneo nacional. El equipo dirigido por Fernando Gago marcha en la undécima posición de la tabla y necesita reencontrarse con los triunfos para acercarse a los puestos de avanzada.

En paralelo, la U también sigue luchando por mantenerse con vida en la Copa de la Liga 2026, donde la clasificación a la siguiente ronda aún es posible, aunque el panorama no depende exclusivamente de sus propias fuerzas.

Cabe recordar que los azules marchan en la tercera posición del Grupo B y, para avanzar a la próxima fase, deberán derrotar a Audax Italiano y esperar que Unión La Calera no sume puntos frente a Deportes La Serena.

Fabián Hormazábal no estará versus Audax Italiano

Sin embargo, Gago ya sabe que tendrá una baja confirmada para el duelo frente a los itálicos. ¿De quién se trata? De Fabián Hormazábal.

FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

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El lateral derecho fue convocado de emergencia a la Selección Chilena luego de que Francisco Salinas fuera liberado de la nómina para los amistosos que La Roja disputará ante Portugal y República Democrática del Congo.

De esta manera, el ex O’Higgins se sumará a los trabajos del combinado nacional y quedará al margen de un compromiso que aparece como decisivo para las aspiraciones azules en el certamen.

Ante este escenario, todo apunta a que Nicolás Fernández será el encargado de ocupar su lugar, tal como ha ocurrido cada vez que Hormazábal no ha estado disponible durante la temporada.

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En resumen…