El Cacique visita a los Granates con una sola baja en el equipo titular, en comparación al clásico de la semana pasada contra Universidad Católica.

Esta tarde Colo Colo enfrenta de visita a Deportes La Serena por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique llega como líder indiscutido, luego de vencer a Universidad Católica en el clásico.

Pero para este duelo, los albos tienen una importante baja en el equipo titular, pues el volante Tomás Alarcón está suspendido y el entrenador Fernando Ortiz tuvo que mover las piezas.

En su lugar entra el ofensivo Lautaro Pastrán, quien tomará las riendas como el creador del cuadro popular en la Cuarta Región.

Cabe recordar que también quedó descartado para este partido Claudio Aquino, por problemas físicos.

La formación de Colo Colo:

Gabriel Maureira, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán; Leandro Hernández y Javier Correa.

La 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 de los albos para el partido por la #LigaDePrimeraMercadoLibre ante Deportes La Serena, es presentada por @jugabet_cl pic.twitter.com/u5vhjoorAG — Colo-Colo (@ColoColo) May 30, 2026

¿A qué hora es el partido de La Serena vs. Colo Colo?

El partido entre Deportes La Serena y Colo Colo se disputa este sábado 30 de mayo desde las 15:00 horas en el Estadio La Portada. La transmisión será a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

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En síntesis