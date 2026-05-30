“No puede seguir jugando”: El futbolista más criticado de Colo Colo tras el primer tiempo ante Deportes La Serena

Las redes sociales se llenaron de críticas contra un futbolista albo luego de un discreto desempeño en la primera etapa.

Colo Colo enfrenta a Deportes La Serena en un partido clave para sus aspiraciones en la Liga de Primera 2026. El equipo dirigido por Fernando Ortiz llegó a esta fecha como líder del campeonato y con la obligación de sumar para seguir sacando diferencias en la cima de la clasificación.

El encuentro comenzó de buena manera para el Cacique, que logró ponerse en ventaja durante la primera mitad tras el gol de Víctor Felipe Méndez. Sin embargo, el conjunto granate reaccionó y consiguió la igualdad antes del descanso tras la anotación de Bruno Gutiérrez, dejando todo abierto para el complemento.

Con el marcador 1 a 1 al término de los primeros 45 minutos, los hinchas albos no ocultaron su descontento en redes sociales y apuntaron sus críticas hacia algunos jugadores por el rendimiento mostrado en la cancha.

Hinchas de Colo Colo pierden la paciencia con Jeyson Rojas

Uno de los principales apuntados por la parcialidad alba fue Jeyson Rojas. El lateral tuvo una activa participación por la banda derecha, pero sus constantes imprecisiones en los centros terminaron agotando la paciencia de los fanáticos.

A través de redes sociales, varios hinchas albos cuestionaron duramente su desempeño, especialmente por las oportunidades desperdiciadas al momento de enviar balones al área cuando el equipo buscaba abrir el marcador.

“Lo quiero fuera del club”, “No puede seguir jugando”, “0 centros buenos en el año”, “Ningún centro bueno”, fueron uno de los comentarios que más se repitió entre los seguidores colocolinos.

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Jeyson Rojas es blanco de las críticas de la parcialidad alba | FOTO: Andres Pina/Photosport

Ahora habrá que ver si Rojas consigue elevar su nivel en el complemento y cambiar la imagen que dejó durante los primeros 45 minutos.

Algunos comentarios en contra de Jeyson Rojas:

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