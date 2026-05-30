Figura de la Universidad Católica preocupa y pone dudas sobre su futuro: “No hay avances”

La figura de la Universidad Católica que siembra todas las dudas sobre su futuro en el club.

En la Universidad Católica todo es felicidad tras lo que fue su tremendo triunfo en Argentina, en donde los ‘Cruzados’ se impusieron por 1-0 ante Boca Juniors y avanzaron a la próxima fase del torneo continental.

Tras lo que fue este duelo, el volante argentino Fernando Zuqui habló con la prensa en su llegada y se refirió a lo que será su cruce ante Estudiantes de La Plata en octavos de final, en un duelo que será especial para el crack de la ‘Franja’.

“Es un club donde me tocó salir campeón varias veces, es un cariño grande volver donde estuve muchos años, pero ahora defiendo esta camiseta y estoy ilusionado con lo que viene. Sé como toman esta clase de partidos, pero tenemos un gran equipo y hay que tener los pies en la tierra, esto es largo”, parte señalando Zuqui.

A pesar de la gran hazaña, el mediocampista de la UC se toma con mucha calma lo que es esta clasificación y ahora pone el foco en lo que será su partido por el torneo ante Huachipato, el que sabe que es de vital importancia.

Zuqui habla de su presente en la UC | Foto: Photosport

“Hay que ir paso a paso, con humildad. No hemos logrado nada. Ahora hay que descansar y pensar en Huachipato, donde tenemos que ganar. Antes no eramos los peores y ahora no somos los mejores. Estamos en un momento importante, esperamos seguir por este camino”, declaró.

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Zuqui pone dudas por su futuro

Concluyendo, Zuqui fue consultado sobre lo que es su futuro en la Universidad Católica, en la que está próximo a finalizar contrato y señaló que hasta día de hoy, no hay mayor avance sobre una posible continuidad en el club.

“Todavía no hay avances, pero estoy tranquilo. Es algo que manejará mi representante”, finalizó.

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