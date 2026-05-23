El entrenador Fernando Ortiz paró el equipo titular que mandaría mañana a la cancha sintética del Claro Arena.

Este sábado en Colo Colo ajustaron los últimos detalles para su visita de mañana a Universidad Católica en el Claro Arena, por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

Esta será la primera vez que el Cacique juegue en el moderno recinto deportivo de la UC, que requiere de una preparación especial por su cancha sintética.

Para aquello, esta jornada el plantel albo tuvo su última práctica en la cancha sintética que tienen en el campo de entrenamiento del Estadio Monumental, donde el entrenador Fernando Ortiz paró el equipo titular.

El técnico argentino repitió el once inicial que viene de golear por 6-2 a Ñublense, dejando fuera a figuras como Maximiliano Romero y Claudio Aquino.

Con esto, también ratifica su confianza en el juvenil Leandro Hernández, que viene de convertir ante los chillanejos y seguirá acompañando al goleador Javier Correa en el ataque.

Pese a los escándalos de los que fue protagonista esta semana, Arturo Vidal también será de la partida como último hombre, incluso ayer asistió a la conferencia de capitanes.

Publicidad

La formación de Colo Colo:

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Javier Correa.

¿A qué hora es el clásico entre U. Católica vs. Colo Colo?

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo se disputará este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Claro Arena. La transmisión será a través de TNT Sports Premiun y HBO Max.

En síntesis

Domingo 24 de mayo: U. Católica vs. Colo Colo a las 18:00 horas.

U. Católica vs. Colo Colo a las 18:00 horas. Fernando Ortiz repite el once de Colo Colo que goleó 6-2 a Ñublense.

repite el once de Colo Colo que goleó 6-2 a Ñublense. Arturo Vidal arrancará de titular como último hombre en la zaga alba.