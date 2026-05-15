El entrenador de Colo Colo volverá a mover el esquema para el partido del domingo contra Ñublense por la Liga de Primera 2026.

Este viernes el entrenador Fernando Ortiz paró un equipo tentativo en Colo Colo para su partido del domingo contra Ñublense, por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique busca dar vuelta la página tras la derrota por 1-0 ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga.

El técnico argentino volverá a mover el esquema en el cuadro popular, pues este viernes se pudo ver que regresa la línea de tres defensores, con Arturo Vidal como líbero, acompañado por Jonathan Villagra y Joaquín Sosa como stoppers.

En mediocampo repite el tridente con Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Álvaro Madrid. El primero de ellos tiene un golpe en una mano que no le impedirá estar presente.

Mientras que en ataque estarían el juvenil Leandro Hernández acompañando al goleador cordobés Javier Correa.

Quien quedará fuera de este partido es el delantero Maximiliano Romero, que no se ha podido recuperar de su lesión.

Así lo confirmó este viernes el propio Tano Ortiz en conferencia de prensa: “Maxi no va a llegar, lamentablemnete no se ha podido recuperar”.

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Maxi Romero será baja en Colo Colo ante Ñublense. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La probable formación de Colo Colo:

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernandez y Javier Correa.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Ñublense?

El Cacique recibirá a los Diablos Rojos el domingo 17 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, con aforo de 42 mil espectadores.

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En síntesis