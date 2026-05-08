El entrenador Fernando Ortiz probó dos cambios en la formación de Colo Colo en comparación al último partido contra Coquimbo Unido.

Este viernes Colo Colo tuvo su última práctica para el partido de mañana (sábado) contra Deportes Concepción, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.

El Cacique viene de dos triunfos en la Liga de Primera 2026, por lo que quieren seguir estirando esta seguidilla de buenos resultados, para mantenerse en la cima de ambos torneos.

Para esta ocasión, el entrenador Fernando Ortiz sorprende con dos cambios en comparación a la última formación, donde ingresan Erick Wiemberg como stopper izquierdo y el juvenil Leandro Hernández en labores de creación.

Los damnificados serán Joaquín Sosa y Álvaro Madrid, quienes cederán su puesto para la rotación que intenta realizar el técnico argentino en la Copa de la Liga.

Por supuesto que Arturo Vidal seguirá liderando la última línea como líbero y en el arco se mantiene como titular Gabriel Maureira, que sigue ganándole la pulseada a Eduardo Villanueva.

La gran baja del cuadro popular para este partido es el volante ofensivo Claudio Aquino, quien sufrió una contusión en una de sus rodillas e incluso fue autorizado para viajar a Argentina.

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Claudio Aquino es la gran baja de Colo Colo para el partido contra Deportes Concepción. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

La probable formación de Colo Colo:

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Leandro Hernández, Diego Ulloa; Maximiliano Romero y Javier Correa.

En síntesis

Fernando Ortiz incluirá a Erick Wiemberg y Leandro Hernández en la formación titular.

incluirá a y en la formación titular. Arturo Vidal liderará la defensa como líbero frente a Deportes Concepción este sábado.

liderará la defensa como líbero frente a este sábado. El volante Claudio Aquino es baja por una contusión y viajó a Argentina.