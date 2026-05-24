Este es el jugador de Colo Colo más criticado en el primer tiempo ante U. Católica: “Está acabado”

Este es el jugador del 'Cacique' más criticado en el primer tiempo ante la Universidad Católica.

Colo Colo en estos momentos está disputando un trascendental compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ enfrentan ante Universidad Católica en el duelo válido por la 13° fecha del torneo.

El elenco de Fernando Ortiz ha tenido un apretado encuentro ante los ‘Cruzados’ en el Claro Arena, en donde en la parte final del compromiso lograron dar la vuelta el partido con un doblete de Javier Correa.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Popular’ no solo siguen de cerca este duelo, sino que también en las diferentes redes sociales, han ido opinando sobre el desempeño del club de su amores.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de Colo Colo que ha estado en la mira de los fanáticos del ‘Cacique’ por lo que ha sido su rendimiento, en donde ha recibido la crítica.

Vidal: el apuntado por los hinchas de Colo Colo

Vidal es criticado por sus hinchas | Foto: Photosport

El jugador en cuestión es Arturo Vidal, quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de Colo Colo por lo que ha sido su bajo desempeño en la primera mitad.

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“Vidal está acabado, está siendo ver a Rossel que es horrible de malo, como Messi“, indicó uno de los hinchas de Colo Colo.

“Vidal es muy lento para ser el último hombre. Con respeto”, señaló otro fanático

Para la segunda mitad, Arturo Vidal buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendmiento en Colo Colo, en la que desean quedarse con los tres puntos en un duelo clave.

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