Javier Correa volvió a ser figura pero terminó encendiendo las alertas en Colo Colo. El delantero argentino marcó un doblete clave para dar vuelta el marcador ante Universidad Católica en el Claro Arena, aunque su salida al inicio del segundo tiempo causó preocupación inmediata en el cuerpo técnico albo.

El partido comenzó cuesta arriba para el “Cacique”, luego del autogol de Arturo Vidal a los 7 minutos, que puso en ventaja a los “Cruzados”. Sin embargo, cuando el Popular más lo necesitaba apareció su goleador: Correa igualó el encuentro a los 41’ con una gran definición y apenas cuatro minutos después (45’) volvió a golpear con otro golazo, firmando la remontada parcial antes del descanso.

Pese al brillante cierre del primer tiempo, el atacante no regresó para el complemento y fue reemplazado por Maximiliano Romero, situación que rápidamente generó inquietud considerando lo ocurrido hace apenas una semana.

Javier Correa preocupa otra vez: ya había salido reemplazado tras su doblete ante Ñublense

La sustitución no pasó desapercibida. En el reciente triunfo por goleada 6 a 2 frente a Ñublense, Correa también había anotado dos goles y terminó abandonando la cancha antes del final, aunque en esa ocasión no se informó una lesión de gravedad.

Ahora, el panorama genera más incertidumbre. Las primeras versiones apuntan a una posible molestia muscular e incluso se presume un leve desgarro, aunque hasta el momento no existe parte médico oficial desde Colo Colo.

Correa brilla pero genera gran incertidumbre tras sus constantes lesiones en Colo Colo.

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La preocupación crece porque el argentino atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó al Monumental y se ha convertido en pieza fundamental para Fernando Ortiz: lleva 7 goles en los últimos cuatro encuentros (Seis de ellos fueron doblete).

Por ahora, en Macul esperan exámenes para conocer la verdadera magnitud del problema. Mientras tanto, el nombre de gol en Macul vuelve a causar dudas físicas en un momento decisivo de la temporada.

DATOS CLAVE

Javier Correa anotó un doblete para el triunfo de Colo Colo ante Universidad Católica.

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El delantero argentino fue reemplazado por Maximiliano Romero tras sufrir una posible molestia muscular.