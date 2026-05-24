Los hinchas Cruzados no tuvieron piedad con uno de sus fijos titulares.

Universidad Católica y Colo Colo animan el encuentro más atractivo de la fecha 13 de la Liga de Primera 2026. Por primera vez desde su reapertura y ereconstrucción, los “Cruzados” reciben a los Albos en el Claro Arena.

En dicho encuentro, los de la franja supieron ponerse en ventaja tempranamente de la forma más inesperada: un autogol de Arturo Vidal quien ya venía de marcar un gol en propia puerta en el partido pasado frente a Ñublense.

Responsable del yerro del “King” fue el canterano de la UC, Juan Francisco Rossel, quien arrastró marcas hasta el fondo del área colocolina para provocar el primer gol de su escuadra a los 7′ del primer tiempo.

Sin embargo, cuando la primera parte estaba cerca de culminar, apareció Javier Correa quien viene en racha para poner el 1 a 1 parcial en el recinto precordillerano y, en los descuentos, poner el 2 a 1 que le está dando el triunfo al “Cacique”.

Las críticas de los hinchas de la UC

En el primer tanto de los Albos, el meta Vicente Bernedo se enfrascó en una inexplicable discusión con el delantero Leandro Hernández.

Aparte de aquel confuso entrevero que terminó con ambos jugadores expulsados, los hinchas de la UC no le perdonaron ni los goles ni menos el haberse enfrascado con el jugador de Colo Colo, recibiendo una ola de críticas en redes sociales.

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