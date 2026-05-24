Mientras se disputaba una nueva versión del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo en el estadio Claro Arena, el compromiso debió ser interrumpido de forma abrupta

Corría el minuto 18 de la primera fracción y la escuadra cruzada se encontraba arriba en el marcador por la cuenta mínima ante Colo Colo, cuando las alarmas se encendieron de golpe en el sector Andes del reducto Universidad Católica.

Un pasapelotas de la cancha se percató de la dramática escena y corrió desesperadamente a pedir auxilio para un fanático local. En primera instancia, los asistentes alertaron de que el afectado estaba sufriendo un infarto en pleno graderío, lo que generó un caos total en el sector.

Al percatarse de la gravedad de los hechos, el cuerpo médico de Universidad Católica no lo dudó y cruzó corriendo toda la cancha para asistir al hincha de forma inmediata. Paralelamente, los propios futbolistas en el terreno de juego gesticulaban con desesperación hacia los costados exigiendo el ingreso urgente de la ambulancia.

El hincha de la UC fue trasladado a un centro médico cercano al Claro Arena

Cinco minutos de terror y un traslado de urgencia

Debido a la complejidad de la maniobra de rescate, el juez de la brega determinó detener las acciones por cerca de cinco minutos. Mientras los profesionales de la salud le brindaban los primeros auxilios al paciente en la grada, los organismos de seguridad intentaban abrir camino para el ingreso del vehículo de asistencia masiva.

Finalmente, la ambulancia no entró al césped y el fanático debió ser retirado de las tribunas en el carro de urgencias médicas del estadio, el cual lo trasladó rápidamente hacia las afueras del recinto para ser derivado de urgencia a un centro asistencial de alta complejidad.

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Todo el procedimiento se desarrolló bajo la atenta y conmocionada mirada de los jugadores de ambos planteles, quienes demostraron total empatía e incluso colaboraron activamente para agilizar las labores de rescate en un momento de altísima tensión.