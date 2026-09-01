El arquero caboverdiano Vozinha podrá extender su estadía en Colo Colo bajo una condición que ya está cumpliendo.

En Colo Colo ya pudieron ver en cancha al arquero Vozinha, que fue el gran fichaje del último mercado, luego de ser una de las revelaciones en el Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde.

El portero de 40 años está viviendo su primera experiencia en Sudamérica, en lo que es una verdadera aventura al aceptar la propuesta de los albos.

Vozinha llegó como agente libre al Estadio Monumental firmando contrato por un año y medio, pero que incluye una cláusula “secreta” cumpliéndose los primeros seis meses.

La cláusula “secreta” de Vozinha en Colo Colo

Según la información que dio a conocer El Deportivo, habrá una renovación automática si es que el golero suma al menos el 50% de los minutos posibles desde su arribo.

Aunque esto empezó a correr a partir del cuarto partido en que se encontraba en Chile, que coincidió con su debut ante Unión Española por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, el pasado miércoles 26 de agosto.

Cabe recordar que Vozinha arribó a Chile el 2 de agosto y desde que pisó suelo nacional Colo Colo disputó tres partidos previo a su estreno oficial, incluyendo el Superclásico ante Universidad de Chile en el que estuvo citado.

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Tras su debut ante los Hispanos, los albos vencieron a Audax Italiano por 5-1 por la Liga de Primera, donde fue suplente. Por ello que hasta el momento está cumpliendo con este porcentaje estipulado en el contrato para extender su estadía por los 12 meses restantes.

Vozinha lleva un partido disputado con Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Aunque si no logra cumplir con este requisito, de todos modos el africano podría seguir en Macul, si es que llega a un acuerdo directo con el club para cumplir con la totalidad del vínculo.

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Ahora en caso que una de las partes quiera romper el contrato anticipadamente, deberán desembolsar 600 mil dólares, que es la cláusula fijada para ello.

En síntesis